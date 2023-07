Dömsödi Gábor meghozta a döntést: Engem ez már nem érdekel

Dömsödi Gábor gyűjtőszenvedélye csúcspontján 18 gyönyörű járgányt birtokolt, de még ma is áll néhány oldtimer autócsoda a garázsában. Reményei szerint azonban a létszám tovább csökkenhet, hiszen egy ritka Jaguárt és egy„ patika” állapotú Trabantot is piacra dobott. Gábor most a Metropolnak árulta el, miért döntött úgy, hogy végleg elengedi a beteljesült gyermekkori álmait.

Ez a Jaguár már régen nem Gáboré. 1997-ben adta el egy barátjának. Fotó: Dömsödi Gábor

A Jaguárnak és a Trabinak is mennie kell

„Amikor éppen a csúcspontján járt a veterán autók iránt érzett szenvedélyem, tizennyolc autóm volt. Most is egy öreg, de meseszép Alfa GT-t vezetek, amit tavaly vettem. Nos, „belé” még most is kicsit szerelmes vagyok és nagyon vigyázok is rá. Még autópályán sem megyek vele kilencvennél többel. Már nem rohanok sehová, komótosan autózom és élvezem a táj szépségét.

Áll még a garázsban egy Alfa és egy FIAT, a feleségem pedig egy Peugeot-t vezet, amit Farkasházi Tivadartól vettem egy forintért, és nálam parkol a lányom kocsija is, mivel ő külföldön él.

És persze itt van a különleges Jaguar X Type, és a Trabant, amiktől most szeretnék megválni” – folytatta lapunknak Dömsödi, aki elárulta, miért döntött úgy, hogy megválik a kincseitől.





Dömsödi Gábor garázsában áll a 40 évnél is öregebb, de szinte vadiúj állapotban lévő Trabant – Fotó: Dömsödi Gábor

„Már csak a gond van velük”

„Bevallom, csitult a szenvedély, sőt kimondhatjuk, hogy elmúlt a szerelem. Már egyáltalán nem érdekelnek az autók. Annyira nem, hogy az Első 50 autóm munkacímmel írt könyvemet már be sem fejezem. Összesen 78 autónak kellene szerepelni benne, de kifelejtettem hármat, és már nincs kedvem beleírni. Egy óránál nem lenne velük több dolgom, de már nem izgat a dolog. Ezek az autók még itt vannak ugyan, de már csak a gond van velük. A Jaguar X Type 22 éves, de nagyon keveset futott. Gyakorlatilag szalonállapotban van. A Trabant pedig 44 éves és tizenegy kilométer van benne. Új benne a motor és olyan illat van az utastérben, mintha most jött volna ki a Merkur-telepről” – magyarázta a tévés szakember.