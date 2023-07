Kapaszkodj meg: diák lesz az 51 éves Mérai Kata!

Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi pontszámokat a héten. Több ismert ember is jelentkezett különböző főiskolákra, egyetemekre. Mérai Kata is újra visszaül az iskolapadba, hogy a Dunaújvárosi egyetem kommunikáció-és médiatudomány képzésein diplomát szerezzen. A színésznő megkeresésünkre elmondta, hogy miért is választotta ezt a szakot.

„Az ELTE-n is ezt tanultam, valamint a színészetnek is a szerves része a kommunikáció. Furcsa, mert pár éve tanítok önismeretet, asszertív kommunikációt és színészetet is azoknak, akik szeretnék ezt a pályát választani” – kezdte Kati, aki azt is elmondta, fontos számára, hogy legyen róla papírja, ezért vágott bele. Jónak találja, ha az ember kap egyfajta rendszert.

Tartom magam annyira kreatívnak, hogy megújuljak. Szerintem nem lehet megállni az életben, folyamatosan kell fejlődni, én is mindig ezt teszem. Eddig is folyamatosan képeztem magam mindenféle felnőtt - és továbbképzésen. Úgy gondolom, soha nem késő.

– mondta az 51 éves színésznő.

Kati azt is megosztotta, hogy első helyen jelölte meg a Duna-parti város egyetemét. Hozzátette, több szempontból is közel áll hozzá Dunaújváros.

„Nem szerettem volna budapesti egyetemet választani. Szerettem volna kimozdulni és a város közel áll hozzám, valamint a közeli község, Kulcs is. Úgy gondolom, van benne frissesség, lendület. Az intézményben tanulok, de lehetőségem lesz az ottani színházban darabokat is nézni" – zárta gondolatait a színésznő.

Mérai Kata számára fontos az állandó fejlődés (Fotó: Nagy Zoltán)

Mérai Kata egyetemre megy, de nem áll oltár elé

Kata és párja, Jocó nem tartja fontosnak a házasságot, másrészt pedig a gyereküket is bevonták, hogy közösen hozzák meg a döntést a kérdésben. A 15 éves tinédzser határozottan nemet mondott.

„Annak, hogy oltár elé álljak, egyre kevesebb esélyét látom. Azt mondtuk, hogy akkor fogunk összeházasodni, ha Bálint részéről jönne egy ilyen kérés. Beszélgettünk, de azt mondta, hogy hagyjuk, fölösleges sallang. Pillanatnyilag nagyon kínos lenne megélnie, hogy az anyja és az apja összeházasodik. Nem egy papír dönti el a köztünk lévő dolgokat” – fejtette ki korábban a Borsnak a színésznő.