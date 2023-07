„A világegyetem legjobb apukája” – Kibékült Opitz Barbi és az édesapja?

Opitz Barbi és édesapjának a kapcsolata egyre kacifántosabb, tekintve, hogy mindkettejük mást állít a köztük lévő ellentétről. Míg Tamás úgy véli, hogy lányának sosem tett semmi rosszat, pláne nem fenyegette és bántotta, addig Barbi ennek az ellenkezőjét gondolja. Szerinte az apja már halálosan megfenyegette őt is és a barátait is, ezért nem hajlandó vele tartani a kapcsolatot: letiltotta a közösségi felületeken és a telefont sem veszi fel neki. Bár az utóbbi hetekben csillapodtak a kedélyek, s úgy tűnt, Tamás is beletörődött abba, hogy a lánya lezártnak tekinti a köztük lévő dolgot, a legújabb videója erre rácáfolt...

Valóban Opitz Barbitól kapott ajándékot az édesapja? Fotó: Nagy Zoltán

„A világegyetem legjobb apukája”

Miután Barbi a nyilvánossággal is tudatta, hogy az apja állítólag terrorban tartotta, Tamás próbálta tisztázni lánya állításait. A Ripostnak úgy fogalmazott: szeretné, ha gyermeke boldog lenne, még úgy is, hogy ő már nem lehet az élete része. Persze, egy kicsit odaszúrt Albertnek is, akit láthatóan nem kedvel...

Én senkit sem háborgatok, szeretek békében élni. Akinek szüksége van rám, az hív vagy megkeres. Arról nem tehetek, hogy Albert engem nem tisztelt, mivel még a saját szüleit is utálja. Úgy gondolja, hogy Barbinak is ezt kell követnie, de én akkor is szeretem amíg élek!

„Szeretném, ha a kislányom egy boldog életet élne és majd egy olyan párja legyen, aki tiszteli és szereti! Én az apja vagyok, és bármi legyen a jövőben, mindig mellette állok! Tudom, sok olyan ember van, aki tanácsokat ad, de kérem azokat, hogy ne ellenem irányulóak legyenek! Ha valaki, akkor én szenvedtem már eleget a hazugságok miatt” – mondta az apa, aki bánatában már a falujából is elköltözne, de még így is a lánya körül forognak a gondolatai. Legalábbis ez derül ki abból a videóból, amit a minap közzétett a TikTokon.

A felvételen egy bögre látható, amire azt írták: A világegyetem legjobb apukája. Állítólag ezt a csészét Barbitól kapta a férfi, ám az nem derült ki, hogy mikor. Talán a múltban lehetett egy ajándék ez a lánytól, hiszen ha lehet hinni a pletykáknak, jelenleg szóba sem áll apjával a fiatal énekesnő. Tamás azonban nem adja fel a reményt, hogy egyszer még találkozhasson a gyermekével.