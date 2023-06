Vége a háborúnak? Váratlan fordulatot vett Opitz Barbi és apja kapcsolata

Tavaly december óta hangos a sajtó Opitz Barbi és az apja botrányától. A család drámája olyan mélyről eredőnek és durvának tűnt, hogy szinte már esély sem volt a békülésre. Mostanra viszont nagyot változtak a dolgok.

A viszály kezdete: súlyos fenyegetések hangzottak el

Opitz Barbi a szüleivel – Fotó: Bors

A problémák tavaly karácsony előtt egy nappal kezdődtek, azok után, hogy az énekesnő eltűnt a szeretet ünnepe előtt. Mivel órákon keresztül senki sem találta, és a legutolsó információ az volt róla, hogy összeveszett a kedvesével, Alberttel, a lányt a testvére és az édesanyja is keresni kezdte, majd értesítették a rendőrséget is. Végül az egyenruhások találták meg egy lakásban. Barbi az események után pár nappal igyekezett tisztázni a helyzetet és főleg a kedvesét, aki ellen egyébként rendőrségi eljárás is indult garázdaság miatt. Barbi azt állította, hogy a fiú sosem bántotta őt, a szerelmük tiszta és békés, nincs ok arra, hogy féltsék Alberttől. A lány apját azonban nem sikerült meggyőznie, Opitz Tamás ezért először csak négyszemközt, azóta pedig a közösségi oldalain szidja a srácot, sőt, azzal is fenyegetőzött, hogy megveri a fiút.

Opitz Barbi felvállalta viharos szerelmét

Opitz Barbi büszkén vállalja a szerelmét – Fotó: Nagy Zoltán

Az énekesnő a fenyegetések ellenére büszkén vállalja a szerelmét, és esze ágában sincs bujkálni. Sőt! A múlt héten együtt jelentek meg a JOY díjátadó gálán, a kamerák előtt puszilgatták, csókolgatták egymást, teljes volt köztük az összhang.

Így szeretjük egymást!

– mondta az egyik ismerősének, miközben magához húzta választottját. Mintha az apjának akart volna frappáns választ adni, mintha azt akarta volna üzenni, hogy a férfi hiába fenyegetőzik veréssel, Albert és az ő szerelme megingathatatlan.

Megenyhült az édesapa

A Bors az említett esemény után megkereste Barbi édesapját, aki teljesen más stílusban reagált, mint eddig. Belátóan és bölcsen ezt mondta:

Remélem, boldog lesz a kislányom

Ezt követően hozzátette, rájött, hogy teljesen feleslegesen sajnáltatta magát. Nos, ez mindenképp megdöbbentő fordulatnak számít!

Talán ez kellett ahhoz, hogy apja és lánya újra közel kerüljenek egymáshoz?