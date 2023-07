52 évesen újra apa lesz a Hooligans dobosa?

Kiss Endi vérbeli lányos apuka. Két kapcsolatából három gyermeke született, Bodza a legidősebb, ő már 17 éves, a középső kislánya, Kiara 14, míg a testvérek legkisebbje, Larissza 11 esztendős. A zenész hamisítatlan rocksztár, és bár korábban nehezen tudta összeegyeztetni a rock and rollt a szülői feladatokkal, most már sokkal könnyebben megy neki, hiszen szépen megnőttek a gyerekek. A lányok kivétel nélkül örökölték édesapjuk zene iránti szeretetét, Bodzát a nézők is jól ismerhetik a 2021-es X-Faktorból, ahol a Crush nevű zenekarral egészen a mentorházig jutott el.

A három kislányom követi azt az utat, amit anno elkezdtem gyerekkorban.

„Bodza mindenképpen. Ő énekesnő, az is lesz. A két kisebbik lányom pedig légtornászdolgokat csinálnak. Mi egy bandát alkotunk” – nyilatkozta korábban, amikor az RTL Klub reggeli műsorában vendégeskedett a kislányaival.

Háromgyermekes apaként átértékelődött számára minden – Fotó: Sulyok László

Sok időt tölt kislányaival

Endi sosem csinált titkot abból, hogy első gyermeke egy futó románcból született, míg két kisebbik lánya egy nagy szerelem, 15 éven át tartó kapcsolatának gyümölcsei. A Hooligans oszlopos tagja hét évvel ezelőtt árulta el, hogy gyermekeinek édesanyjával 15 együtt töltött év után szakítottak. A zenész különválásuk után is nagyon jó kapcsolatban maradt Veronikával, a gyerekekkel pedig rengeteg időt tölt el.

Kiss Endit mindenki a rock and roll fenegyerekeként ismeri az országban – Fotó: Csapó Balázs

Magánéletéről keveset beszél

A különváláson sikerült túllépnie, ám a magánéletéről az utóbbi időben nagyon keveset beszélt. Ezt igazolja az is, hogy a Metropolhoz eljutott információra – miszerint hamarosan újra apuka lesz – Endi, bár kedvesen, de szűkszavúan reagált.

Nem szeretnék ezzel kapcsolatban nyilatkozni

– szögezte le az 52 éves dobos. Ez a rövid mondat mégis sokat elárul, hiszen nem cáfolta információnkat, igaz, nem is erősítette meg.

Ettől függetlenül sok boldogságot kívánunk a legkisebb családtag érkezéséhez neki és párjának!