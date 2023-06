Gólyahír: újabb taggal bővült a brit királyi család – Fotó

Már nagy volt a készülődés András yorki herceg lányánál, ugyanis nemrég a hercegnő édesanyja, Sarah Ferguson elkotyogta, hogy a lánya második gyermeke bármikor megszülethet.

A baba még május végén született Fotó: Pixabay

Nem is tévedett, ugyanis most Eugenia hercegnő bejelentette, hogy életet adott második gyermekének, Ernest George Ronnie Brooksbanknek. Az is kiderült, hogy a kisfiú még május 30-án látott napvilágot, a büszke szülők azonban csak most osztották meg az örömhírt.

Eugénia az Instagram-oldalán közzétett bejelentés mellé két fotót is megosztott, az egyiken csak a kis Ernest látható, a másikon pedig már az, ahogy a csöppség bátyja, a kétéves August Philip Hawke Brooksbank vigyázz a kisöccsére.

Jackkel meg akartuk osztani a hírt, hogy 2023. május 30-án 8 óra 49 perckor, 3,22 kilogrammal megszületett a kisfiunk, Ernest George Ronnie Brooksbank. Nevét üknagyapjáról, Györgyről, György nagyapjáról és Ronald nagyapámról kapta. Augie már most imád nagytestvér lenni

– írta II. Erzsébet unokája. A brit királyi család legújabb tagja a 13. lesz a trónöröklési sorban.