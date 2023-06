Szabó Erika elárulta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szív alatt

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, Szabó Erika áprilisban bejelentette, hogy első gyermekével várandós, most pedig azt is elárulta, hogy kisfiút vagy kislányt hord-e a szíve alatt.

Szabó Erika mindig is érezte, hogy egy rosszcsont gyermeke lesz Fotó: Dömötör Csaba

A népszerű színésznő annak ellenére, hogy – munkájából adódóan – a média kereszttüzében éli az életét, magánéletét mindig is óvta a nyilvánosságtól, így arról tartósan csak egy keveset árult el. Párkapcsolatáról is jóformán csak annyit lehet tudni, hogy orvos kedvesével még 2020-ban mondták ki a boldogító igent, illetve most már azt is, hogy kapcsolatuk azóta szintet lépett, hiszen Erika babát vár.

Szabó Erika korábban még annyit elárult, hogy nagyon örülnek annak, hogy végre összejött a baba, ugyanis már nagyon régóta várták az érkezését. A Barátok közt és az Üvegtigris 3. sztárja most pedig már arról is lerántotta a leplet, hogy az októberben érkező csöppség fiú vagy lány lesz.

Valahogy a lelkem mélyén mindig úgy éreztem, hogy egyszer egy rosszcsont kisfiú anyukája leszek, úgy néz ki, nem véletlen. Ez a kisfiú minket választott

– írta Instagram-oldalán a kismama, tehát kisfiú lesz az első babájuk. Szabó Erika bejegyzést ITT lehet megnézni.