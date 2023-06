Peter Srámek reagált a nagy vihart kavart koronás fotóra: "Senki nem akarta levenni Jimmyről a koronát"

Peter Srámek rengeteg gratulációt kapott az elmúlt időszakban, hiszen hatalmas sikert hozott neki Zámbó Jimmy énekhangjának szerepe A Király című sorozatban. Nemrégiben a New York-i magyarok is meghívták magukhoz, akik koronát raktak a fejére. Zámbó Krisztián ezt nem hagyta szó nélkül, ezért a Metropol munkatársai megkeresték a szlovák énekest, aki elmesélte a botrányosnak tűnő kép történetét.

Tiszta vizet öntött a pohárba a koronás képpel kapcsolatban Fotó: Móricz István

Srámek elárulta, hogy is zajlott New York-i "megkoronázása"

Nem is olyan régen Zámbó Krisztián kiakadt, mert Peter Srámekről kikerült egy kép, amit a New York-i magyarok csináltak, ahol egy korona került a fejére. Jimmy fia úgy érezte, ez egy tiszteletlenség édesapja emlékével szemben. Srámek a legnagyobb őszinteséggel mesélt a kép történetéről…

„A rajongók koronával vártak és ők rakták a fejemre, de jó szívvel és kedvességből. Senki nem akarta levenni Jimmyről a koronát! Csak az emlékét közvetítem, mint bárki más, aki szereti a zenéit. Ugyanúgy éneklem a saját zenéimet, mint Korda Györgyöt és Jimmy-t a fellépéseimen. Azt próbálom csinálni, amit az emberek szeretnek” – szögezte le a szlovák énekes, aki azt is elmondta, hogy rengeteget köszönhet a Királynak, és ugyan soha nem láthatta őt élőben, maximális tisztelettel próbálja emlékét tovább őrizni.

Peter Srámek ugyanúgy énekel saját dalokat, mint Jimmy-t és Korda Györgyöt Fotó: Móricz István

Testközelben a Király

Peter Srámek bár soha nem találkozhatott Jimmyvel, már egészen fiatal korában felléphetett egy Zámbó Jimmy emlékkoncerten úgy, hogy még magyarul sem tudott akkor. Most testközelből csodálhatta meg a legenda élethű másolatát a Madame Tussauds múzeumban.

„Egyértelmű, amikor megtudtam, hogy Zámbó Jimmy is szerepel a kiállításon, az volt az első, hogy megpróbáltam eljutni megnézni. Nekem sajnos nem volt lehetőségem találkozni vele, de mindig is kíváncsi voltam arra például, hogy milyen magas volt.”

Rajongóként mentem oda a viaszszoborhoz!

– vallotta be az énekes, aki állítása szerint soha nem volt ilyen kiállításon, de most is csak a Király szobra érdekelte őt.

Abszolút így képzelte el

Ugyan nem láthatta soha, de a képek alapján Peternek mindig is volt egy elképzelése Jimmy termetéről, ami be is igazolódott…

„Hátborzongató érzés volt élőben találkozni Jimmyvel. Bevallom, meghűlt bennem a vér, és nagyon meghatódtam, mikor megláttam. Életnagyságban, ez az érzés leírhatatlan. Hallottam a barátaitól és a családjától, hogy magas volt és nagy termetű. Abszolút erre számítottam, amit a kiállításon láttam, egyedül szerintem csak az arcát csinálták egy kicsit vékonyra, de a szemei egy az egyben ugyanolyanok, mint a képeken” – mesélte az énekes.