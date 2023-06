Óriási bejelentést tett G.w.M: Azahriah babérjaira törhet?

G.w.M még az év elején jelentette be, hogy óriási dobásra készül a karrierjét tekintve. A rapper régóta dédelgetett vágya volt, hogy élő zenekaros koncerteket adhasson a rajongóinak, az álom pedig augusztusban valósággá is válik. Most az Instagram-oldalán számolt be izgatottan a terveiről, és mint kiderült, Azahriahhoz hasonlóan ő is az Arénában fog fellépni…

G.w.M Azahriah babérjaira törhet? Fotó: TV2

Arénában lép fel

G.w.M büszkén újságolta el a közösségi oldalán, hogy augusztusban egy élő zenekaros nagykoncertet ad. A rapper ráadásul nem is akárhol lép fel… A siófoki Plázs Arénában áll majd a rajongói elé, ami közel 3000 ember befogadására alkalmas. Ez mindenképp óriási lépés számára, és ez tükröződik a posztjából is. Mint írja, már régóta várt erre…

Végre újra Siófokon fogunk fellépni, de most egy saját élő zenekaros nagykoncert keretein belül. Régóta vártam már ezt a fellépést! A show extra lesz és többórás!

– fogalmazott posztjában G.w.M, akit korábban rengetegen bántottak azért, mert haragosa már megtöltötte egyszer a Papp László Arénát.

„Lekornyikáltál 20 évet, aztán csak falunapok jutnak!”

G.w.M és Azahriah balhéja egészen a tavalyi évig nyúlik vissza. A két sztár már jó pár szájkarate-mérkőzést vívott egymással, ahogy a rajongóik is, akik a mai napig rendszeresen feszülnek egymásnak az interneten. A legutóbbi botrány kirobbantója az európai turnéra készülő énekes volt, aki az Aréna-koncertjén, 12 ezer ember előtt alázta meg a rappert. Természetesen a történtek G.w.M fülébe is eljutottak, aki az Instagram-oldalán szúrt vissza az ellenfelének.

A ruhatáram annyi, mint egy Papp László-profit. (…) Gyerekek, a Papp Lászlóba már 2015–16-ban felléptem. Járjatok utána, az instát vissza lehet pörgetni

– büszkélkedett akkor Kulcsár Edina férje, akit a kijelentése után szétszedtek Azahriah rajongói. Szerintük a rapper csak falunapokra jár és képtelen lenne megtölteni az Arénát.

„Lekornyikáltál 20 évet, aztán csak falunapok jutnak!” – szúrtak oda G.w.M-nek, akinek feltehetően nem fognak már beszólogatni, hiszen ahogy említette, hasonlóan nagyszabású koncertre készül, mint Azahriah.