Reagált az őt ért sértő vádakra G.w.M, ezt üzente Azahriah-nak

Sokszor bizonyította G.w.M, hogy nemigen kedveli a fiatal pályatársát, Azahriah-t, aki bőven adott erre okot: több ízben állt bele kollegájába. G.w.M-nél pedig nem egyszer szakadt már el a cérna, hiszen senki sem szereti, ha gyalázzák őt magát vagy a zenéjét, ne adj' isten a családját. Így megszokhattuk, hogy Varga Márktól mindig érkezett egy gyors reakció, ráadásul a 21 éves provokátor most sem finomkodott.

Varga Márk a menedzserén keresztül üzent - Fotó: Facebook

„Pénzért csinálja az egész zenebizniszt”

Varga Márkot, azaz G.w.M-et kemény vád érte ugyanis a minap: Azahriah a ZSOHWtime című műsorban Osváth Zsoltnak azt mondta, hogy megélhetési zenésznek tartja a rappert.

Elég sanszos, hogy a pénzért csinálja az egész zenebizniszt, hogy az abból befolyó pénzből lehessen flexelni

– mondta nevetgélve Azahriah. Nem ez lenne az első eset, amikor a két sztár egymásnak esik, hiszen a 21 éves Azahriah, azaz Baukó Attila és a 26 éves G.w.M többször összeakasztotta már a bajuszt. A balhézást ugyan egy másik rapper, Mr. Missh indította el, aki Azahriah kigúnyolásával verte ki a biztosítékot a zenésznél és csak ezután következett az, hogy G.w.M is csúnyán beleállt az ügybe. Majd Azahriah a Papp László Sportarénában adott koncertjén 12 ezer ember előtt alázta porig G.w.M-et, amivel tovább fokozódott a feszkó.

Kulturáltan helyre tette a srácot G.w.M (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Megszólalt G.w.M is

Megkerestük hát Márkot, szeretne-e reagálni az őt ért vádra. Nem sokáig váratott magára a higgadt, kulturált válasz.

Nem kívánjuk mostantól az ilyen Azahriah-féle megmondókkal felvenni a kesztyűt. Nincs szükségünk rá, hogy balhézzunk vagy belemenjünk bármiféle szájkaratéba. A család és a zenei karrier most a legfontosabb!

– tolmácsolta álláspontjukat Balassa János, G.w.M menedzsere a Ripostnak. Bár zenészkörökben igen sértő vádat vágtak Márk fejéhez, azonban úgy tűnik, Kulcsár Edina férje inkább a béke útját választotta, és visszavonulót fújt. Talán tényleg mérlegre tette a dolgot, és úgy véli, nem éri meg felvenni a kesztyűt. Érthető a döntés azok után, hogy a felesége két hete világra hozta szerelmük gyümölcsét, Amarát. Felértékelődhetett a rapper számára a családdal közös idő a nyilvános közösségi vitával szemben. Úgy tűnik tehát, hogy egy családcentrikusabb G.w.M-mel van dolgunk, aki immár háromgyermekes apaként több időt szeretne tölteni a kibővült családjával.

A szerelmesek egy titkos esküvőt is tartottak nemrégiben - Fotó: Bánkúti Sándor

Nem harcol, feláll

Kevesebb közösségi megnyilvánulást lehet látni a napokban Kulcsár Edina és Varga Márk közösségi platformjain, amióta kislányuk, Amara megérkezett a családba. ami nem csoda, hiszen a család bővülésével a házaspár újabb szülői feladatok elé néz, és az első hetek nem könnyűek. Márk fürdik a boldogságban, és a lehető legnagyobb apai szeretettel halmozza el a kis Amarát.

Isten hozott, drága szerelmem, Varga Amara!

– köszöntötte őt születése napján. Ezen kívül a szülés óta Edina több segítséget is igényel, a császármetszés miatt ugyanis a hasa még nem gyógyult meg teljesen, s a kicsin kívül a többi gyerkőcről is gondoskodni kell. Így látni, hogy G.w.M életét most inkább a család és a karrierje építése teszi ki, minthogy meddő vitát, adok-kapokot folytasson fiatal kollégájával...