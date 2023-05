Folytatódik a rivalizálás G.w.M és Azahriah között

Azahriah és G.w.M párbaja folytatódik. A két előadó emelte a tétet: nem elégszenek meg a verbális párbajjal, számokban, nézettségben mérik össze népszerűségüket. G.w.M és felesége, Kulcsár Edina ezért egy három napos villámjátékot is hirdetett a követőik között. Korábban egy 30 ezer forintos vásárlási utalványt adtak a nyertesnek, most pedig Edina saját hajszalonjától ajánlott fel egy ajándék kupont, hogy ezzel is növelje férje nézettségét.

G.w.M-nek és Edinának sikeres lett a reklám

Egészen péntek reggelig Azahriah volt az első a legfelkapottabb, napokban megjelent videók listáján a 3korty című slágerével a YouTube-on, szorosan mögötte G.w.M, azaz Varga Márk Single állapot című száma volt, amely öt napja került fel a YouTube-ra. Reggelre azonban G.w.M-nek sikerült megelőzte a 21 éves versenytársát. Az előbbinek percről percre növekszik a megtekintése, míg a másiknak mérsékeltebb ütemben bővült az elmúlt időszakban a látogatottsága.

Amint azt a Ripost észrevette, Kulcsár Edina férje reggel még egy Instagram-történetet is megosztott, amiben elbüszkélkedett a rajongóinak, hogy már bőven 600 ezer felett jár legújabb slágerének megtekintése.

G.w.M rendkívül büszke a sikerre Fotó: Instagram

Egy kommentelő azért megjegyezte Edina képe alatt, hogy ez a legrosszabb nyereményjáték, amit kitalálhatott, és így az emberek is azt hihetik, hogy a nyeremény miatt lett nagyobb a nézettség.

Ez egy bonyolult játék, mert nem csak annyit kell tenni, hogy kommentelnek, hanem egy komplexebb dolog. Viszont ki lehet szűrni, hogy csak olyanok játszanak, akik szeretik őt, a zenéjét, és veszik a fáradtságot, hogy megcsinálják a lépéseket. Nem mindennapi, így jellemezném. A nézettsége pedig így is az egekben van a játéktól függetlenül. Ez tisztán látszik. A játék nem a nézettség turbózása miatt van (nem is lehet). Ez szimplán egy kedves gesztus. Nem kell mögé többet gondolni

– reagált Edina a kommentelő véleményére.