Mindenki visszautasította: ezért nem akar senki duettezni Tolvai Renivel

Tolvai Reni gőzerővel dolgozik az új albumán, s nagy vágya volt, hogy duettek is készüljenek a lemezre. Ez az álma azonban, úgy fest, szertefoszlott. Az énekesnő maga árulta el, mi ennek az oka.

Karrier és szerelem

A nagyváradi énekesnő 2009-ben robbant be a köztudatba a Megasztár 5. évadában, amiben győztesként végzett, elnyerve „Az Év hangja Magyarországon” címet. De valami mással is gazdagodott: itt ismerkedett meg Kállay-Saunders Andrással, akivel több mint tíz évig alkotott egy párt. Végül másfél éve röppent fel a szakításuk híre, amit egyikőjük sem cáfolt. Úgy tudni, az vert éket közéjük, hogy míg a mostanra 32 éves énekesnő gyűrűre, esküvőre vágyott, addig az énekes nem akart még elköteleződni. Barátságban váltak el, s továbbra is támogatják egymás zenei karrierjét, s a kapcsolatot is tartják egymással.

Reni és Kállay Saunders András több mint tíz évig alkotott egy párt, s még mindig jóban vannak – Fotó: Bors

„Nem rentábilis...”

Reni az elmúlt években több új klippet is készített, 2017-ben jelentkezett A Dal című műsorba, 2018-ban pedig negyedik helyen végzett a Sztárban sztár című show-műsorban. Mindez azonban nem hozta meg számára a vágyott hírnevet. Új albuma kapcsán hiába keresett fel több előadót, hogy duettezzen vele, sorra visszautasították őt.

Egy rajongója Instagramon arról kérdezte, lesz-e „feat”, azaz közreműködés a lemezen, mire Reni – talán nem kevés csalódottsággal – elárulta, sorra visszautasították, aminek az oka, hogy jelenleg nem elég népszerű ahhoz, hogy rentábilis, azaz kifizetődő legyen vele duettezni.

„Nem hiszem, szívem, akiket felkértem, nemet mondtak. Nem rentábilis egy nem trendingben lévő előadóval közreműködni, akkor sem, ha bomba a dal. Szóval egyedül megcsinálom” – vallott Instagram Storyban az énekesnő, aki rajongói kérdésére azt is elárulta, minek köszönheti nőies, fitt alakját:

„Nem diétázom, hanem kialakítottam egy étkezési rendszert, amit szentírásként tartok, és nap mint nap izgalmasabbá teszem. Röviden napi 5-6 étkezésem van, mindegyik fehérjeforrás, nagyon sok zöldség, 4 liter víz. Minden étkezésem magam készítem el, ha nem vagyok otthon, akkor éjjel csinálom, és viszem magammal. Nincs kompromisszum, nincs étterem, nincs rendelés” – szögezte le.