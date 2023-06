Fenyegetőzés, rágalmazás, zsarolás: kitálalt Dolly ügyvédje

Hetek óta húzódik Dolly és volt menedzsere ügye. Az énekesnő eddig csendben tűrte a rágalmakat, ám hétfő este a Tények műsorában tisztába tette a kérdéseket, s most az ügyvéd is megszólalt.

Vége a hallgatásnak: Dolly és az ügyvédje is megszólalt. Fotó: Nagy Zoltán

Hamis vádak és álhírek terjesztése

Néhány héttel ezelőtt robbant a hír: Dolly nevével összefüggésbe hoztak egy kutyatelepet, ahol áldatlan állapotok uralkodnak. Volt menedzsere, P. Rita azt állítja, az énekesnő tudott a körülményekről, s ő maga is vitt oda kutyákat szaporítás céljából. Hosszas hallgatás után Dolly maga reagált a vádakra hétfő este a Tényekben, most pedig a Bors felkeresésére ügyvédje is kifejtette álláspontját.

− Nem vár jogi procedúra a művésznőre. A megfelelő szervek mindent rendben találtak nála – szögezte le először is. – A volt menedzsere, P. Rita azonban valótlan állításokkal roadshow-zik, a hamis vádak és álhírek terjesztése miatt ellene megtesszük a megfelelő jogi lépéseket.

− Ezenkívül a magukat állatvédőnek hazudó csoport akciója ellen is fellépünk. Azzal fenyegetőztek, hogy tüntetést szerveznek Dolly múlt szombati koncertjére, ami meg is hiúsult végül. Több előadás maradt már el rágalmazás és zsarolás miatt, ez pedig abszolút büntetőjogi kategória. Ennek gátat kell szabni! Aki bizonyíthatóan anyagi kárt okozott, az vállalja a következményeket − tette hozzá a szakértő, aki eltökélte, hogy kompenzációt kérjen a felelősöktől a kieső gázsi miatt.

„Megpuszilják, szeretetükről biztosítják”

Az ügyvéd hozzátette, Dollynak nem kell védekeznie, hiszen ő nem tett semmi rosszat. Ő maga is azt javasolja az énekesnőnek, hogy ne lépjen vissza a színpadi szerepléstől.

„Persze, megviseli Dollyt a kialakult helyzet, kit ne viselne meg? De ez egy rágalomhadjárat, amit csak egy szűk csoport erőltet. Dolly éli a megszokott normális életét, intézi a teendőit, sokat dolgozik. Az utcán sétálva megállítják, megpuszilják, a szeretetükről biztosítják, jó a közhangulat” − zárta gondolatait az ügyvéd.