Elképesztő döntést hozott Rúzsa Magdi, röpködnek a kommentek

Nem hiszed el, kivel állt össze egy nemes ügyért Rúzsa Magdi! Mint ismert, Rúzsa Magdi évek óta segíti az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját, volt, hogy kampányfilmben szerepelt, máskor sütit árult, ám legújabb elköteleződése talán minden korábbit túlszárnyal. Magdi ugyanis elképesztő döntést hozott: az autistákról, az autistákért énekel. Ráadásul egy duettet! A vajdasági énekesnő a Follow The Flow frontemberével, Szakács Gergővel készített közös felvételt: a Kék a szívem című dal az autisták megértését, elfogadását, segítését célozza. Már a klip első gondolata is fontos üzenet: „Az autizmus nem betegség, hanem egy állapot...”

Rúzsa Magdi szívből támogatja az autistákat (Fotó: Matey István)

A telitalálatos, fülbemászó dalt szinte mindenki azonnal együtt énekelné az előadókkal, a szöveg megérinti az ember szívét és elméjét.

Nem csoda, hogy autisták és autista gyerekek szülei egyaránt billentyűzetet ragadtak, hogy mielőbb megoszthassák gondolataikat, érzéseiket az előadókkal.

„Kedves Magdi! Nagyszerű a dal! Köszönet, hogy az autisták ügyét ennyire a szíveden viseled! Őszinte tisztelettel: Egy Autista Kislány édesanyja”

– olvasható Rúzsa Magdi Facebook-oldalán. Az anyuka bejegyzéséhez több szülő is csatlakozott: „Nagyon szép dal. Egyik kisfiam autista”, „Az enyém is kék.”, „Enyém is 14 éve” – sorjáztak a hozzászólások.

„Köszönjük, hogy kiálltok mellettük, hogy felhívjátok a másságra a figyelmet és megpróbáljátok az 'átlag embernek' is megmagyarázni, hogy a más az nem jelent feltétlenül rosszat”

– írta egy autista Magdi Instagram-oldalán.

„Ez a dal mindent elmond, ami a lényeg! Köszönjük szépen!”

– jegyezte meg egy hozzászóló a dalhoz készült klipnek helyet adó Szakács Gergő YouTube-csatornáján.

„Csodaklassz lett, megkönnyeztem. A mi szívünk is kék!” – írta egy másik hozzászóló ugyanott.

Rúzsa Magdi korábban így nyilatkozott arról, miért csatlakozott az Együtt az Autistákért Alapítványhoz:

„Az autizmus már régóta foglalkoztatott, amikor egyszer rádöbbentem, az emberek mennyire keveset tudnak róla. Magam is. Megértettem, hogy így segíteni sem tudunk azoknak, akik ezzel a spektrumzavarral élik a mindennapjaikat, hisz nem tudjuk, hogyan kell vagy miben kell segíteni. Ezért éreztem úgy, hogy az Együtt az Autistákért Alapítvány a legjobban közelíti meg a témát, pont azzal a szlogennel, hogy megérteni, elfogadni, segíteni. Azonnal tudtam, hogy ebben a csapatban a helyem.”

Szakács Gergő pedig így fogalmazott a dal kapcsán:

„Életem első duettje Magyarország legnépszerűbb női előadójával. Lassan egy éve már, hogy megtalált ez a projekt és olyan emberekkel dolgozhattam rajta, akikkel hosszú ideje kísérjük egymást az úton. Ez alkalommal ráadásul egy jótékonysági ügy mögé állhattunk be mindannyian.”