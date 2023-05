Vészabó Noémi festőművész rangos díjat kapott Velencében

Vészabó Noémi festőművészt "International Prize Pegasus for the Arts" - díjjal tüntették ki Velencében, a Scuola Grande San Teodoro palotában. A művésznőt Itáliában nagyon tisztelik, tavaly Leonardo da Vinci-díjat és Caravaggio-díjat is átvehetett Olaszországban. A Pegasus-díjra jelölteket neves olasz művészettörténészekből álló zsűri választotta ki. Az első alkalommal átadott elismerést hat művészeti ág nyolcvan alkotója kapta meg, akik a világ minden tájáról érkeztek.

Vészabó Noémi

Vészabó Noémi élethivatás-szerűen fest, egész eddigi életében festőművészként, íróként él. Mesterei: Kő Pál szobrászművész és Vadász György építész.