Tragikus részletek Berki Krisztián haláláról: halálátkot szórhattak rá

Valószínűleg a legtöbbünkben megállna az ütő, ha az éjszaka közepén egy szellem ácsorogna a szobánk közepén, azonban Lénárt Évi ehhez a jelenséghez már hozzászokott. A parapszichológust rendszeresen látogatják meg kósza lelkek, legutóbb például Berki Krisztián is feltűnt nála. Mint kiderült, egy üzenetet hozott a túlvilágról, amit özvegyének címzett.

Fotó: Metropol

Berki Krisztiánt valóban megátkozhatták?

"Szoktam szellemeket idézni, ebből fakadóan pedig sok lélek megjelent már, többek között Krisztiáné is. Ezek a szellemek általában fénylényekként jönnek el a túlvilágról, viszont ő teljes valójában, egy fehér ruhában állt előttem. Konkrét üzenettel keresett fel, amit Mazsinak címezett. Szeretne ugyanis újra leszületni, hogy a család közelében legyen, főként Emmáéban, akivel nagyon kevés idő jutott neki" - kezdte Lénárt Évi, akire szintén nagy hatással volt a találkozás, ezért kíváncsiságból a tarot kártyáját is segítségül hívta. Jóslatából azonban félelmetes dolgok derültek ki... Többek között az is, hogy Krisztiánt a halála előtt megátkozhatták.

Kíváncsi voltam, ezért megnéztem, hogy a tarot kártya mit mutat Krisztiánnak. Az akasztott ember jött elő, ami beigazolta a félelmeimet. Krisztiánon egy 500 éves halálátok ül, amit feltehetően a halála előtt pár hónappal kapott meg. Talán egy maffiacsoporttól... Ez egyébként azt jelenti, hogy minden egyes életében ugyanilyen fiatalon fog meghalni

- árulta el a parapszichológus, aki arra is rávilágított, mennyire veszélyes egy ilyen rontás.

"Ez az átok sokkal erősebb, mint bármilyen szerelmi kötés, Krisztiánnál is nagyon gyorsan hatott. Ha esetleg leszületik majd, felnőtt korában leszedhető a rontás, de ahhoz fel kell ismernie az intő jeleket..." - mondta a Évi.

Célba ért Berki Krisztián üzenete

Úgy tűnik, Mazsi érdeklődését is felkeltette a Évi találkozása Krisztiánnal, olyannyira, hogy fel is vette a kapcsolatot a parapszichológussal. Erre számíthattunk is, hiszen az özvegy a férje halála után alig egy héttel már egy halottlátó segítségét kérte, feltehetően azért, hogy kapcsolatba léphessen Berkivel. Talán most is lehetősége nyílik erre...

Mazsival felvettük a kapcsolatot, de egyelőre a találkozóra még nem került sor. Természetesen minden kérdésére igyekszem majd választ adni

- árulta el Lénárt Évi.