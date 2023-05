Testbeszédszakértő leplezte le Harry herceget és Meghan Markle-t

Nemrég még Harry herceg villámgyors angliai látogatásáról és Meghan Markle méregdrága túrázós szettjéről cikkezett a nemzetközi sajtó, most pedig egy testbeszédszakértő elemezte a házaspárt. Meglepő dolgokat árult el.

Tökéletes összhangról árulkodik a házaspár testbeszéde Fotó: Facebook/Royal family

Harry és felesége a napokban egy híres kaliforniai étteremben vacsorázott – ami nem mellékesen szintén sokaknál kiverte a biztosítékot, de azt most hagyjuk is –, a Michelin-csillagos Sushi Barbába menet pedig lencsevégre kapták őket. A romantikus estén a párról készült fotókat most egy testbeszédszakértő elemezte, és érdekes megállapításokra jutott. Judi James szerint ugyanis megkönnyebbültségről és izgatottságról árulkodnak a házaspár gesztusai.

A fotókon Meghan és Harry is kicsit lazább, randiszerelésben láthatók, szettjük pedig tökéletesen passzolt egymáshoz, jóformán úgy néztek ki, mint bármelyik amerikai sztárpár. A fotókat azért is övezte nagy kíváncsiság, mert a párt a koronázás óta először kapták lencsevégre, a szakértő szerint pedig teljes köztük az összhang.

James szerint Meghan mosolya mindent elárul a kapcsolatukról, egyszerűen szívet melengető, ahogy megfogja férje kezét – írja a Mirror. A párosból áradó nyugalom és összhang azért is meglepő, mert Harry testbeszédét a koronázás után is elemezték, ahová ugye egyedül érkezett, és a közeli családtagjai közül senkivel sem beszélt. A szakértők akkor úgy vélték, hogy a herceg feszült volt és ideges. Ezek a jelek a Kaliforniában készült fotókon már nem látszanak.