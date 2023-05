Harry herceg lemaradt a hivatalos családi portréról, s nem ő az egyetlen. Itt a magyarázat

III. Károly király szombati koronázása történelmi fontosságú pillanat volt, s egyben indok arra, hogy új hivatalos képek készüljenek a brit királyi család dolgozó tagjairól.

A díszes kompániából két közeli királyi családtag is hiányzik. II. Erzsébet állítólagos kedvenc gyermeke, András yorki herceg a koronázáson ugyan jelen volt, a fotóra már nem fért fel. Szexbotránya kirobbanása után tavaly ugyanis megvonták tőle a királyi családtagként járó jogait és korábbi katonai titulusait is.

De Harry herceg sem szerepel a fényképen. III. Károly és Diana kisebbik fia 2020-ban jelentette be visszalépését a királyi családtól. A viszonya ezzel végérvényesen megromlott a családdal, köztük testvérével, Vilmossal is. A rossz viszony nem enyhült, Harry egyedül – Meghan és két gyermekük nélkül – érkezett a szertartásra, jóformán utolsóként sétált be a westminsteri apátságba, ahol unokatestvéreivel váltott néhány szót, egyébként szinte mindenki levegőnek nézte őt. Harry a ceremónia után a Buckingham-palota erkélyjelenetén sem vett részt. A Daily Mail információi szerint a koronázás után alig fél órát töltött a rokonaival szótlanul, majd sietett is a Heathrow-reptérre a magángépéhez, ami visszavitte Kaliforniába a feleségéhez és két gyermekéhez.

Harryt levegőnek nézte a család, alig fél órát töltött velük, és sietett is vissza Meghanhoz – Fotó: ANDREW MILLIGAN

Harry régen járt már a Buckingham-palotában: legutóbb szeptemberben, nagymamája, II. Erzsébet temetésén jelent meg, akkor Meghan is vele tartott.