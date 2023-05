Szakított Sáfrány Emese és Inti

Az utóbbi időben már arról pletykáltak, hogy szakíthatott a hazai sztárpár, Sáfrány Emese és Inti, nem is olyan rég azonban közös fotót posztoltak, így mindenki azt hitte, hogy csak alaptalan pletykáról van szó. Egészen mostanáig.

Sáfrány Emese maga jelentette be a szomorú hírt Fotó: Knap Zoltán

A légtornász és az TNT zenekarból ismert, Zuber Krisztián, azaz Inti még tavaly nyáron jelentette be, hogy egy párt alkotnak. A kapcsolatuk azóta már egy egészségügyi vészhelyzetet is túlélt, hiszen Emese azokban a nehéz időkben is végig párja mellett volt, amikor annak a szívével kellett kórházba és műtétekre járnia.

Ezek után mindenki azt gondolta, hogy szerelmük bombabiztos, azonban nem is olyan rég kezdtek el-eltünedezni a közös fotók a páros Instagaram-oldalairól, már akkor arról pusmogtak, hogy szakíthattak. Pár hete azonban egy közös fotóval jelentkeztek be, így a szakításról szóló pletykák is alábbhagytak. Egészen mostanáig, ezúttal viszont nem pletykáról van szó, hiszen Sáfrány Emse maga jelentette be közösségi oldalán a hírt, egy korlátozott ideig elérhető sztori formájában, hogy megelőzvén a találgatásokat, maguk jelentik be, hogy valóban véget ért a közte és Inti közt lévő kapcsolat.

A pletykákat kívánom elkerülni, így szeretném veletek megosztani, hogy Intivel a kapcsolatunkat végleg lezártuk

- írta Emese az Instagram-történetében.