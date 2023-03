Sáfrány Emese rettegett, hogy milyen lesz ismerkedni egyedülálló anyaként

Sáfrány Emese lélekben már felkészült arra a beszélgetésre, amikor őszintén vall majd a kisfiának felnőttfilmes múltjáról. Azt mondja, nem attól fél, hogy mit szól hozzá Nolen, hanem amiatt aggódik, hogy később a környezete bántani fogja a gyereket.

Emese őszintén vallott a párkeresésről, gyermeknevelésről

Nekem nem attól kell a Nolent féltenem, hogy ő esetleg hogy fog arra reagálni, hogy az anyukája mivel foglalkozott korábban, sokkal inkább attól féltem, hogy ő hogy fog arra reagálni, ha őt bántják

– fogalmazott Emese.

Az anyuka – aki légtornász is – a Tények kameráinak ezúttal nemcsak arról beszélt őszintén, hogy hogyan kezeli majd ezt a helyzetet, hanem arról is, hogy rettegett, milyen nehéz lesz egyedülálló anyaként párt találnia.

Nemrég Emesére is rátalált a szerelem, de őszintén bevallotta, hogy rettegett attól, hogy milyen lesz ismerkedni egyedülálló anyaként, és nem is akarta ezt, az élet hozta úgy, hogy szerelembe esett.

Emese szerint sok esetben még előnyt is jelent, ha egyedülálló anyukaként ismerkedik az ember.

„Én egyedülálló anyukának tartom magam, attól függetlenül, hogy párkapcsolatban élek vagy sem. Hiszen a gyermekem apukájával mi külön mentünk nagyon korán Nolen születése után. Sosem tagadtam, hogy amikor megszületett Nolen, hirtelen azt se tudtam, merre vagyok előre, össze kellett kaparnom magam újra. Rengeteg önismeretet és tanulást hozott az, hogy egy kisbaba ott volt mellettem” – mondta a légtornász.

Emese legutóbb egy Instagram-bejegyzésben elmélkedett arról, hogy miért lehet előny az ismerkedésben egyedülálló anyának lenni. A légtornász úgy fogalmazott, hogy sokan azt gondolják, hogy nehezebb egyedülálló anyaként ismerkedni. Maga is sokáig ezt gondolta, sőt szerinte van, aki ettől tart, és emiatt fél kilépni egy rossz kapcsolatból.

„Azzal, hogy már anya vagy, nem »fogsz könyörögni a gyűrűért« várva, hogy esküvő után végre jöhessen a gyerek, és ezt a férfiak pontosan érzik, hogy te ilyenfajta elvárásokat nem állítasz fel, vagyis ha igen, nem görcsösen teszed meg azt.

Amióta anya lettél, valószínű, sok mindenben változtál, gondoskodóbb, megfontoltabb és házias lettél, aminek sok férfi szintén örülni fog.

Ezek mellett persze te is sokkal jobban szelektálsz, mert a gyermekedre szánt időt nem akarod felesleges randikra fecsérelni. Így eleve olyannal találkozol, aki úgymond már több rostán átesett, tehát remélhetőleg könnyen komoly kapcsolat alakulhat ki belőle”

– írta az anyuka az Instagramján.