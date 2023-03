Gyanús jelek: szakíthatott Sáfrány Emese és Inti

Az idei év sem indult túl fényesen a sztárpárok számára, hiszen rögtön az első hónapokban többen is szakítottak. Felröppent az a pletyka is, miszerint Sáfrány Emese és Inti kapcsolata is zátonyra futott, tekintve, hogy egyetlen közös fotó sem hirdeti már a boldogságukat az Instagram-oldalaikon.

Valóban szakított Sáfrány Emese és Inti? Fotó: Instagram

Tény, hogy Emese és a TNT zenésze már rögtön a kapcsolatuk elején nehéz helyzetbe került, hiszen Inti kórházba került. Azt tudni lehetett, hogy a szívével vannak problémák, azonban kiderült, sokkal nagyobb a baj, mint azt bárki gondolta volna. Az orvosok szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála. Ám Emese még ekkor is kedvese mellett volt, segítette, ápolta, aztán hirtelen eltűntek egymás életéből. Legalábbis a külvilág számára.

A Bors nemrég megkereste Emesét, hogy választ kapjon a kérdésre: miért nem láthatjuk mostanában együtt a sztárpárt? A válasz azonban nem volt túlzottan egyértelmű...

Már korábban megbeszéltük, hogy nem nyilatkozunk arról, ami velünk történik

– jelentette ki Emese, aki azóta sem kívánt foglalkozni a körülötte felreppent pletykákkal. A szemfülesebbek azonban kiszúrták egy újabb jelét annak, hogy zátonyra futhatott a kapcsolatuk.

Férfiak társaságában bulizott

A minap Béres Anett több sztorit is megosztott arról, hogyan buliztak péntek este Emesével. Mint ismeretes a két celeb már régóta jó barátságot ápol egymással, így nem meglepő, hogy az estét is együtt töltötték Rakonczai Imre koncertjén. Persze megadták a módját, mindketten elegánsan érkeztek meg a buliba: Emese egy rózsaszín, mélyen dekoltált ruhában mulatott, ami bizony vonzhatta a férfi tekinteteket. Ezt támasztja alá az a videó is, amit közzétett Anett, hiszen a légtornász két férfival látható rajta, ahogy jót beszélgetnek, s élvezik egymás társaságát. Intit viszont bárhogy kerestük, nem találtuk meg egyik videón sem, semmilyen jel nem mutatott arra, hogy Emesével együtt szórakozott volna.

Jogosan teszik hát fel a rajongók a kérdést: valóban szakított a sztárpár?