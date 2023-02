A jósnő szerint nagy döntések várnak Sáfrány Emesére és szerelmére

Szinte hetente derül fény újabb sztárpár szakítására. Először bombaként robbant a hír: tíz év és három közös gyermek után válik Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Majd Zámbó Krisztián jelentette be, mégsem lesz esküvő, felbontotta eljegyzését szerelmével, Takács Zsuzskával. Közben Király Viktor házasságával kapcsolatban is elkezdődtek a találgatások – amit az énekes a héten meg is erősített –, Anitával zátonyra futott a kapcsolatuk. Eközben újabb híresség szerelmi életével kapcsolatban merültek fel kérdések: szakított Sáfrány Emese és Inti? Ezt a következtetést abból vonták le az aggódó rajongók, hogy a közös fotók jó ideje eltűntek a közösségi oldalaikról, nyilvános eseményen sem mutatkoztak sehol, csak külön-külön adtak életjelet magukról. A szerelmeseket a Bors kereste meg a napokban, azonban a légtornász nem erősítette meg a hírt, de nem is cáfolta, hogy egy párt alkotnak-e vagy véget ért a kapcsolatuk.

A Metropol a híres jósnő, Müller Rózsa jövendölését vette igénybe, mit mutatnak a kártyák a zenész és a sztáranyuka szerelmi életének alakulásáról.

Azt látom, nincs minden rendben körülöttük. Ennek a hátterében egy egészségügyi probléma áll

– kezdte Rózsa.

„Ebből kifolyólag még nagy döntések várnak rájuk, ami a szerelmük végét is jelentheti. Ezen a területen egyiküknek sem mutatnak jót a lapok. Ha időben megtalálják a gödörből kivezető utat, még megmenthető a kapcsolatuk” – olvasta ki a kártyákból a jósnő.

Emese tavaly júliusban került közel a TNT zenészéhez Fotó: Bors

De milyen egészségügyi problémára utalt a jósnő?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, megismerkedésük után, szeptemberben rossz hírek érkeztek a zenész számára, Inti veleszületett szívbetegsége ijesztő tüneteket kezdett produkálni, kiderült, hogy komoly a baj, azonnal kórházba kellett mennie. Ott a szívritmuszavar mellett szívelégtelenséget is megállapítottak, fekvő osztályra került. A gyógyulásban Emese nagyon sokat segített kedvesének, látogatta, ápolta, kitartott mellette, egy idő után azonban kezdtek megritkulni a párról szóló hírek, ekkor kezdtek el követőik gyanakodni, hogy a szerelmesek szakíthattak.