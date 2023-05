Sharon Stone bikinire vetkőzött: „Készen a nyárra” – Fotó

A hatvanötéves Sharon Stone fiatalokat megszégyenítő bomba formában van. Az Emmy és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, ezt pedig most be is bizonyította egy bikinis fotóval.

A bejegyzésével egyébként azt akarta követői tudtára adni, hogy már készen áll a nyárra. Ezzel pedig aligha tud bárki is vitába szállni. A vagány fotót már több mint 200 ezren kedvelték.

„A fenébe Sharon, kérlek hozzám jössz feleségül? Jó szakács vagyok és egészségesen főzök. Nincs szükségem semmire, de egész életemben szerettelek” – írta a színésznő egyik férfi rajongója.

„Igen királynő. Nem hiszem, hogy valaha is voltál ennél érzékibb” – fűzte hozzá Brooke Burke színésznő.