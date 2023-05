Nem hiszed el, milyen gyógymódot javasoltak Vasvári Viviennek

Vasvári Vivien nemrég mondta ki a boldogító igent szerelmének, Zsigmondnak. A mesebeli szertartáson még az is kiderült, hogy a friss házasoknak hamarosan kisfia születik.

A gyönyörű kismama tegnap a közösségi oldalán indított párbeszédet a rajongóival, akik közül többen is dicsérték. Azonban volt olyan követője, aki arra kérdezett rá, hogy zavarja-e valami a mostani várandóssága alatt?



Vivien kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogy mi is okoz fejfájást ebben az amúgy csodás kilenc hónapban. Ugyanis már amikor első gyermekét, Arianát várta, sajnos kijött a visszér a lábán, ami nagy fájdalmat okozott. Később a szülés után valamennyire elmúlt, de nem teljesen tűnt el a probléma.

Edwardkánál szinte alig jött újra elő, úgy voltam vele, hogy nem megyek el műtétre, mert nagyon féltem tőle… de utólag már nagyon bánom, hogy nem szedettem ki. Most viszont már az első hetek alatt kijött, és olyan szinten fájdalmas, hogy volt, amikor nem tudtam normálisan járni. A képen ez még most csodásan is néz ki…

– mutatta meg a képet Vivien, aki azt is hozzátette, teljesen érthető módon a terhesség miatti pluszterhet érzik meg a lábai. A kismama így a szülés után el fog menni orvoshoz, hogy megoldást keressen erre a fájdalmas problémájára. Vivien ezt a hasonló tünetekkel rendelkező kismamáknak is javasolja.

Kendőzetlen őszinteséggel beszélt a terhességgel kapcsolatos problémáiról (Fotó: Instagram)

Pióca lenne a megoldás a problémára?

A történetére más is felfigyelt, akinek feltehetően szintén volt hasonló problémája, ezért furcsa és meghökkentő gyógymódot javasolt a kismamának. Viven követője a piócaterápiát ajánlotta, és azt is elmondta, hogy nagyon hatásos.

„Úristen, na ez most nekem is új információ. Volt valaki ilyen terápián? Én ettől még jobban félnék, mint attól, ha kiszedik” – reagált érthetően sokkos állapotban a kismama.