Megszólalt a szakértő Babicsek Bernát halálának ügyében

Másfél év után sem lehet tudni, pontosan hogyan történt az a tragédia, melyben Babicsek Bernát 2021 utolsó napján életét vesztette. A népszerű zenész-színész solymári otthonában lelte halálát, feltehetően egy elektromos zárlat okozta füstmérgezésben. Bernát édesanyja azóta is nyughatatlanul keresi a válaszokat és a felelősöket, mivel biztos abban, hogy egy bizonyos személy végzetes hibát követett el.

Babicsek Bernáttól tavaly vettek végső búcsút a szerettei

Fotó: Bors

A lakásban felszerelt riasztó jelzést küldött a biztonsági cégnek, akik azonnal a helyszínre küldtek egy járőrt. A színész édesanyja, miután megnézte a felvételeket, feljelentést tett, mivel úgy gondolja, ha nem történik mulasztás, a fia talán még ma is élne.

„Kész agyrém az egész! Amikor bejelzett a riasztó Bernát házában, kijöttek a biztonsági cégtől, és azt állítják: nem találtak semmilyen rendkívülit. A felvételeken viszont látni, hogy közel sem ment a házhoz, csak a betörés nyomát kereste. Holott áramkimaradást jelzett a riasztó. A rendszer akkumulátora kapcsolt, ezért irányították oda az intézkedőt. Állítólag hallották, hogy a tulaj bent horkol… de ezt hogyan lehetne kintről hallani, kérdem én?” – nyilatkozott akkor Márta néni a Borsnak, miután látta a szóban forgó felvételeket.

Vajon mulasztás történt?

Egyelőre nem került pont az ügy végére, melyben most egy szakértő is megszólalt. Csalami János, az Elektronika Vonala vagyonvédelem alapítója elmondta, a vizsgálat végéig nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mulasztás történt, valamint azt is részletezte, milyen elvárásoknak kell eleget tennie a kiérkező járőrnek.

Riasztás esetén a járőr kivonul a helyszínre. Ha a tulajdonostól nem kapott kulcsot, az ingatlanba nem tud bemenni. Ha betörésgyanús jelzés érkezik, az a feladata, hogy végignézze, van-e betörésre utaló nyom, esetleg elbújhatott-e valaki a ház körül. Ennek alapján készíti el a jegyzőkönyvet

– mondta majd hozzátette, amennyiben a járőr betörésre utaló nyomot talál, értesíti a rendőrséget, majd a kiérkezésükig biztosítja a helyszínt.

„Nem jelenthetjük ki biztosan, hogy a kiérkező szakember hibázott. Nem tudni, milyen szerződése volt Bernátnak, illetve takarta-e a nyílászárókat függöny vagy redőny, ami akadályozta a helyzet felismerésében. Azt sem tudjuk, hogy a konkrét esetben milyen jellegű riasztás érkezett, fel volt-e szerelve a riasztó füst-, hő- vagy szén-monoxid-érzékelővel, vagy csak a mozgásérzékelő jelzett be” – magyarázta Csalami János, aki úgy véli, a hivatalos vizsgálat lezárulásáig nem lehet állást foglalni az ügyben.