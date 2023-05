Kiderült az igazság, ez van Tom Cruise és Shakira között

Pár napja Tom Cruise és Shakira kapcsolatától hangos a sajtó, van, aki szerint a színész rámozdult az énekesnőre, és van, aki azt mondja, hogy csak barátság van a sztárok között. A pletykák a Forma–1 Miami Nagydíja óta folyamatosan karingnek.

Fotó: AFP

De mi az igazság?

Akik azt várták, hogy egy újabb lávsztori van kibontakozóban azok most nagyot fognak csalódni. Az új infók hallatán a pletykagyárosok rossz ajtón kopogtattak, hiszen Tom Cruise és Shakira között mindössze barátság van.

Shakira azzal van elfoglalva, hogy a családjára összpontosítson, és most azokat a híreszteléseket is kénytelen cáfolni, amelyek szerint Tom Cruise-zal jár - számolt be a hírről a Mirror.

Egy bennfentes cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a színész nagyon is érdeklődik az énekesnő iránt, mint kiderült, Shakirának más prioritásai vannak.

„Amikor Miamiban vannak, találkoznak. A sajtó össze akarja hozni őket, de régóta ismeri Tomot. A családjára koncentrál” – idézte a lap Ana Lourdes Martinez-t.