Fotó bizonyítja: Szabó Ádám családja is imádja az énekes menyasszonyát

Szabó Ádám kapcsolata igazán viharos volt Tóth Andival, és a szakításukról sem lehet azt állítani, hogy túlzottan békésre sikeredett volna. Érthető, ha ezek után a fiatal énekes egy, a korábbinál jóval nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb románcra vágyott.

A szerelem kisvártatva kopogtatott is az ajtaján, a szőke és roppant szemrevaló Jennifer személyében, akit Ádám már el is jegyzett, méghozzá egy különleges rituálé keretein belül, pingvinjelmezben!

„A pingvinek elbűvölő hagyománya, hogy tökéletes kavicsot adnak az életükre választott társuknak. Amikor egy hím pingvin beleszeret egy nőstény pingvinbe, átkutatja az egész tengerpartot, hogy megtalálja a tökéletes kavicsot, amelyet odaajándékozhat a választottjának. Ha elfogadják a kavicsot, akkor élettársak. Igen”

– áradozott akkor az énekes a madarak szerelmi szokásairól.

Ádám és Jennifer kapcsolata azóta olyan szoros lett, hogy már együtt is dolgoznak. Push the Jade néven alapítottak egy formációt, annak ellenére, hogy Jennifer korábban nem is tudta magáról, hogy mennyire tehetséges.

„Az élet minden területén összeforrtunk. Szeretnénk bejelenteni, hogy közös munkába kezdtünk, elindítjuk a Push The Jade formációnkat! Kérlek titeket, nézzétek végig a videónkat és bízzatok bennünk, hogy amit hamarosan hozunk, az tényleg őszinte és szívből szól nektek! Nagyon várjuk már, hogy megmutathassuk az első közös dalunkat, ami formabontó és igazán egyedi az eddigi visszajelzések alapján! Hisszük, hogy ez egy nagy és hosszú távú dolog kezdete” – írták a szerelmesek a közösségi oldalaikon.

Ádám pár napja ismét bejelentkezett az Instagramon, méghozzá azért, mert egy dalt írt imádott édesanyjához. A nagy hírt egy családi videóval jelentette be, ami egy impozáns szálloda medencéjében készült. Jól látszik, hogy Jennifer is szerepel a felvételen, szóval már túl vannak az első közös vakáción, és Jennifert a család is azonnal befogadta.