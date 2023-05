Emeli a tétet Kulcsár Edina

Kulcsár Edina folytatja a nyereményjátékok szervezését párja új klipjének népszerűsítése érdekében: arra biztatja rajongóikat, hogy minél többen nézzék meg G.w.M, azaz Varga Márk legújabb dalához készült videóját, a Single állapotot és legyőzzék a nézettségi versenyben riválisát, Azahriaht. A sok negatív komment miatt úgy döntött Edina, hogy várni kell a harmadik játékra, de a rajongók örülhetnek, mert eljött a várva várt utolsó megmérettetés. A mostani feladatnak sokkal egyszerűbb feltételei vannak, mint a korábban kihirdetetteknek. Feltehetően azért is egyszerűsített a feladaton, mert egyik rajongója korábban kritizálta, és a legrosszabb nyereményjátéknak nevezte őket. Edina most csak arra kéri a rajongókat, hogy kövessék be az ő és férje oldalát is, majd kommentben jelöljék meg két barátjukat, hogy bekerüljenek a virtuális kalapba, ahonnan kisorsolják a szerencsés követőt.

Összefogtak, hogy növeljék népszerűségét G.w.M-nek Fotó: Instagram

Emelte a tétet Edina

Már az előző játékokban is folyamatosan emelték az ajándékok értékét, most a harmadik, egyben utolsó alkalomra azonban sokkal értékesebb nyereményeket kínálnak. Edina meg is mutatta, hogy a mostani csomagban milyen tárgyakért küzdenek a résztvevők, és azt is hozzátette, hogy ő maga állította össze ezt a kosarat, ami rengeteg szépségápolási és kozmetikai szert tartalmaz. A modell a posztban azt is elmondja, körülbelül mekkora értéket vihet haza a szerencsés nyertes.

Egy nyereményjátékkal készültünk nektek, ami egy közel 100 000 forint értékű csomagból áll. A nyereményeket én állítottam össze, ami olyan termékekből áll, amiket többnyire én is használok, így remélem, hogy a szerencsés nyertes is sok mindennek veszi majd hasznát

– írja Edina.