Megszólalt Kulcsár Edina: "akkor megyek szülni, amikor mennem kell"

Mint ismeretes, Kulcsár Edina már a harmadik babáját várja. A kis Medox és Nina első férjétől, Csutitól született, második férje, G.w.M. pedig újabb anyai örömök elé állítja a gyönyörű modellt. Kulcsár Edina sokat beszélt már arról, hogyan éli meg az anyaságot, amiatt azonban mindenki aggódik, hogy mikor születik már meg a kicsi. Az óra ugyanis nagyon ketyeg, Edina pocakja pedig nőttön nő.

Kulcsár Edina nem szeretné, ha aggódnának érte.

Már mindenki tűkön ülve várja, hogy végre megpillanthassa Kulcsár Edina kisbabáját. Van is ok az izgalomra, hiszen Medox és Nina is gyönyörűek: már az is felvillanyozza a napunkat, ha csak ránézünk helyes kis arcocskájukra. Egy harmadik baba csak tovább fokozza majd az örömöket. No de mikor? Hetek óta mennek a találgatások, hogy vajon mikor hozza már világra a modell a kisbabát, sőt olyan pletyka is felreppent, miszerint Edina titokban már meg is szülte. A rajongók is nagyon aggódnak, sokak szerint ugyanis az lett volna az egészséges, ha a kicsi már kibújt volna.

Most azonban Kulcsár Edina mindent tisztázott és mindenkit megnyugtatott. Legújabb posztjában ugyanis egy Csitáry-Hock Tamás idézettel tudatta, hogy még mindig várakoznak:

Egész életünk várakozások sora. Minden napra jut várakozás. Nekem mára mind közül a legszebb jutott. Te

A kommentelők egy emberként ugrottak rá a posztra. Többen is úgy értelmezték a sorokat, hogy a modell megszülte a kicsit, mások pedig attól tartanak, hogy túlhordja a babát. Rögtön elkezdtek számolgatni, hogy mikor kellene világra jönnie a babának, egy rajongó pedig úgy fogalmazott: minimum a 10. hónapban jár. Erre Edina is válaszolt:

Én nem haragszom. Számomra megtisztelő, hogy ennyire várjátok ti is, ami számunkra az egyik legnagyobb boldogságot jelenti majd. Ha nem haragszol, nem megyek bele a matekba. Akkor megyek szülni, amikor mennem kell.

