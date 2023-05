„Egész Európából hat-hét lányt választottak" – Tóth Andi elhagyta az országot, nagy megtiszteltetés érte

Nem unatkozik visszavonulása óta sem az ország egyik legtehetségesebbnek mondott énekese. Most éppen Berlinbe utazott Tóth Andi, aki csütörtök reggel egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban jelentkezett be, ahol egy örömteli hírről számolt be izgatottan.

Fotó: Máté Krisztián

Ugyan már nem énekel Andi, de így is rengeteg vasat tart a tűzben, most is épp dolgozni megy külföldre. Egy ruhakollekciót fog bemutatni Berlinben, és elmondta, hogy ez mekkora megtiszteltetés, mert Európából csak néhány lányt választottak ki. A sztár azt is elárulta, hogy a bemutatót követően egy bulin is részt vesz.

Tökre megtisztelő, mert egész Európából hat-hét lányt választottak, és este pedig lesz egy rendezvény/buli

– mondta Andi a videóban, aki a végén azért hozzátette, hogy nagyon hiányzik a kutyája, Bailey.

