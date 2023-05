Bódi Sylvi óriási összeget nyert a Szerencsekerékben, már azt is elárulta, mire költi – Videó!

A gyönyörű magyar modell még januárban utazott el Indonéziába, ahonnan csak most, május elején tért vissza, és szinte egyből a Szerencsekerék stúdiójába rohant.

Bódi Sylvi több millió forintot nyert a TV2 népszerű vetélkedőjében Fotó: Szabolcs László / Metropol

Bódi Sylvi az elmúlt években már egyre kevesebb televíziós szereplést vállalt, most azonban kivételt tett, és elfogadta a meghívást a Szerencsekerékbe, és nem is dönthetett volna jobban. A modell ugyanis, aki mostanság főleg a természetnek és az utazásnak hódolt, hétfő este több millió forintot tehetett zsebre. Bódi Sylvi a kedd reggeli Mokkában mesélt nyereményéről, valamint arról, hogy mik a tervei az összeggel.

Elmondása szerint rendkívül élvezte a forgatást, és jó hangulat uralkodott a stúdióban. A játék során pedig egészen a döntőig jutott, a végjáték után pedig több mint 6 millió forintot vihetett haza. Elmondta, hogy a nyeremény egy részét jótékony célra ajánlotta fel, méghozzá a Dévény Anna Alapítványnak.

A modell a napokban tért vissza Indonéziából, ahol 3 hónapot töltött, aminek követői is örülhettek, ugyanis a festői környezet mellett Sylvi csodás idomait is megcsodálhatták az utazásról készült fotókon. Elmesélte, hogy szereti a Balin uralkodó nyugalmat és mentalitást, amit az elmúlt években vidéken próbált megteremteni magának. Állatokat tenyésztett és növényeket termesztett, most azonban ismét a fővárosba költözött egy új projekt kedvéért.

Egy új kisvállalkozásba kezdtem, egy ilyen konyhakerttervező és -kivitelező kis céget alapítottam

– mesélte boldogan. Hangsúlyozta, hogy erkélyekre és teraszokra is elkészíti a megrendelők elképzeléseit, azonban a nagy érdeklődés és a megugró rendelésszám miatt szükség van arra, hogy a jövőben központilag Budapest közelében tartózkodjon.

Egyelőre a vidéki élet hanyagolva van, és a saját veteményesem helyett másét fogom megvalósítani, de ez legalább akkora öröm lesz nekem

– mondta a modell.