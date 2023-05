Árpa Attila édesapja túl van az életveszélyen

Árpa Joschi váratlanul lett rosszul múlt szombaton, akihez a családja hezitálás nélkül hívott mentőt. Abban azonban senki sem lehetett biztos, hogy a várostól távol fekvő birtokra idejében megérkezik az életmentő segítség. A kétkedésre Árpáéknak meg volt az oka, hiszen az elmúlt hetekben másról sem szóltak a hírek, mint arról, hogy Gálvölgyi Jánosért nem indult mentő még akkor sem, ha egy órán belül kétszer riasztották őket. A Kossuth-díjas színészt végül a lányai vitték kocsival kórházba, és ma talán ennek köszönheti a művész az életét, hiszen mint kiderült, életveszélyben volt.

10 perc alatt ott voltak

Árpa Attila édesapjáért ehhez képest – dacára annak, hogy nem is a városban lakik, hanem kilométerekre a legközelebbi kórháztól – tíz perc alatt megérkezett a mentő, egy orvossal a fedélzetén. A színész az édesapja kórházba szállítása után ki is tett egy nyilvános posztot a Facebook-oldalára, hiszen fontosnak érezte, hogy az elmúlt időszak után, amikor komolyan megsérült a mentősök renoméja, pozitív példákat is olvashassanak az emberek.

– Tavaly történt az eset, hogy egy órát kellett várnunk a mentőre, mert édesanyám elesett és beütötte a fejét. Úgy fair, ha nem csak a rossz élményeket osztjuk meg, hanem a jókat is. Tegnap egy másik családtagomnak volt szüksége mentőre. Mosonmagyaróvárról indultak és jóformán tíz perc alatt ott voltak a „semmi közepén”. A mentőorvost, a mentősöket és a Karolina kórház személyzetét is illeti a dicséret. Köszönöm nekik szívből! – számolt be az eseményekről Árpa Attila a közösségi oldalán.

Kórházi koszt után éttermi szték

Az elmúlt egy hét, nem kérdés, nagyon nehéz volt a színész családja számára. Az édesapját kórházban kezelték, és az első napokban nem lehetett tudni, hogy milyen esélyekkel számolhatnak... A jó hírre egy hetet kellett várni: Árpa Attila szombaton a Facebook- és az Instagram-oldalán is beszámolt róla, hogy Joschi túl van a nehezén...

„Köszönjük, hogy ennyien aggódtatok. Hazaengedték, Joschi Arpa jól van. Külön köszönet a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika dolgozóinak, és László Gellér professzornak” – írta Attila a hivatalos oldalain, ahol egy friss fotót is megosztott az édesapjáról. A képen Joschi karján még látszik egy apró kötés, valószínűleg az infúzió helye, de ami igazán érdekes rajta az az, hogy egy hangulatos étteremben ülnek, és az édesapja előtt egy ínycsiklandozó szték látszik a tányéron... Ezek szerint tényleg minden rendben az édesapjával, ha az étvágya kiváló. A fotót Árpa Attila kérésére nem tesszük közzé, de aki kíváncsi rá, az megtekintheti a színész közösségi oldalain.