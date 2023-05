Nagy volt a baj, mentőt kellett hívni Árpa Attila édesapjához

Nagy volt a riadalom Árpa Attila családjában, akinek az egyik közeli rokonáért a hétvégén mentőt kellett riasztani. Mint kiderült, az ijedtség nem volt felesleges. A történtekről maga a színész-rendező-producer számolt be a Facebook-oldalán, no nem azért, hogy elmesélje a családjuk intim történéseit. Sokkal inkább azért, mert úgy érezte, hogy fel kell szólalni akkor is, ha a mentőszolgálat a lehető legprofibb módon jár el.

„Tavaly történt az eset, hogy egy órát kellett várnunk a mentőre, mert édesanyám elesett, és beütötte a fejét. Úgy fair, ha nemcsak a rossz élményeket osztjuk meg, hanem a jókat is. Tegnap egy másik családtagomnak volt szüksége mentőre. Mosonmagyaróvárról indultak, és jóformán tíz perc alatt ott voltak a »semmi közepén«. A mentőorvost, a mentősöket és a Karolina kórház személyzetét is illeti a dicséret. Köszönöm nekik szívből!” – írta Árpa Attila a közösségi oldalán.

Az édesapja lett rosszul

Bár a színész nem részletezte, hogy melyik rokona érintett az ügyben, a Ripost megbízható forrásból megtudta, az eset Árpa Józseffel történt.

Attila és az édesapja, Joschi – Fotó: Argo

Percek alatt kiért a mentő

Lapunk úgy értesült, hogy a 77 éves férfi váratlanul lett rosszul, ezért mentőt hívtak hozzá. Joschi a várostól messze, egy vidéki birtokon tartózkodott épp, így felkészült arra, hogy esetleg hosszabb ideig kell várnia a segítségre, de kellemes meglepetés érte. A mentő alig tíz perc múlva fékezett a bejáratnál, így hamar ellátásra került. Úgy tudni, Mosonmagyaróvárra a Karolina kórházba vitték, később azonban Budapestre szállították, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára. A lap megbízható információi szerint az állapota stabil.

Árpa Attila és édesapja, Árpa József az Isenhart című film forgatásán

Nagyon hálás az egészségügyiseknek

Természetesen megkerestük az ügyben Árpa Attilát, aki így nyilatkozott:

Családi és egészségügyi témában nem szoktam nyilatkozni, de továbbra is tartom magam ahhoz, amit a Facebookon megosztottam. Kétségtelen, hogy láthattak engem a Karolina kórházban és a Városmajoriban is...

A lényeg, hogy nagyon megnyugtató érzés tudni, pláne az édesanyámmal tavaly történt rossz emlékű élmény után, hogy ilyen gyorsan és profin dolgoznak a mentősök, a kórházi személyzet a nővéreken át az orvosokig. Kiváló szakemberekről beszélünk. Hálás vagyok, hogy értünk is siettek, hogy helyén kezelték a problémát, hogy nekik köszönhetően nem kell azon aggódnom, hogy egy közeli rokonommal valami rossz történhet. És fontosnak tartom azt is, hogy beszámoljunk olyan esetekről is, melyek fényében kicsit a helyére billen az egészségügy megítélése. Mert közel sem tökéletes minden, de tény, hogy nem csak rossz dolgok történnek.