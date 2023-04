Nagy a baj Tóth Gabiéknál, már ő is megbetegedett

Egy hete jól megijesztette a Tóth-család rajongóit Gabi. Az énekesnő arról számolt be az Instagramon, hogy kislányát, Hannikát kórházba kellett vinni. A kicsi azóta már sokkal jobban van, viszont a betegségek még mindig nem távoztak a családból, ezúttal Tóth Gabi is ágynak esett. Ezért Hannikára a nagynénje vigyáz, amiről Tóth Vera egy szívmelengető posztban számolt be.

Fotó: Markovics Gábor

„A kicsi tüdő erősödik” – írta Tóth Vera, aki nemrég maga is beteg volt, de már felépült, ezért az unokahúgával Palkonyára utazott, hogy Hannika a friss levegőn gyógyulhasson tovább. A tüdőgyulladása miatt ugyanis a kislány nemrég még oxigént kapott, ezért most nem lehet olyanok közelében, akik betegek, mert a legyengült szervezete nem tudná sikeresen felvenni a küzdelmet a vírusokkal. A büszke nagynéni fotója alapján – amit ide kattintva lehet megnézni – azonban Hannika nagyon jól érzi magát a szabadban, vidáman sétáltatja a család kutyáját.