Meglepő bejelentés: Tóth Vera szakmát vált?

Tóth Verát a Megasztárnak köszönhetően ismerhette meg Magyarország, az énekesnő karrierje azóta is szárnyal. Most azonban egy másik terepen is kipróbálja magát: a naplóját fogja megosztani a világgal. Az ötletet szokásos nápolyi vakációja inspirálta.

Fotó: Családvarázs

Vera legfrissebb Instagram-posztját Amalfiból tette közzé - a fotókat ide kattintva lehet megnézni -, és ebben elmesélte, hogy évente legalább kétszer felkeresi Nápolyt és a környező dél-olasz városokat párjával, Pauli Zoltán séffel, hogy a férfi a világhírű olasz konyhából meríthessen ötleteket.

Az énekesnő viszont ezeken a szakmai, de nagyon kellemes utakon végzetesen beleszeretett a térségbe, a dél-olasz világban születő gondolatairól pedig már egy ideje naplót vezet. Ezt fogja hamarosan megosztani követőivel, ígérete szerint "lélekmorzsázó posztok" várhatóak, és bízik benne, hogy a zenei anyagok mellett az írói törekvéseit is szívesen fogadja népes rajongótábora. A visszajelzések szerint a siker borítékolható, több kommentelő is abban reménykedik, hogy a nápolyi naplót továbbiak is követik.