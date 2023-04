Együtt sírt a bolt közepén Tóth Gabi és kislánya, Hanni

Együtt sírtunk ott a bolt közepén, és hirtelen olyan otthontalannak éreztük magunkat. Persze mondtam neki, hogy a mi otthonunk ott van, ahogy együtt vagyunk, és készül a saját, új házunk és olyan szép szobája lesz, amit el sem tud képzelni, és minden nap jövünk a Duna-partra kavicsot dobálni és esténként újra sütögetünk majd a kertben, de az ő kis lelkét ez most nem hatotta meg. Még csak most fogta fel, hogy valami végérvényesen megváltozott, és hogy őszinte legyek, én is