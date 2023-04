Tóth Gabi drámai vallomása kislányáról: „sír, hogy haza akar menni’’

Ismeretes, hogy Tóth Gabi gyerekkori álma, hogy vidékre költözzön. Bár sokáig úgy tudta, hogy nem lehet gyereke, amikor - csoda folytán - teherbe esett, majd megszületett Hannaróza, tudta, hogy nem a nyüzsgő, szmogos nagyvárosban szeretné felnevelni kislányát, hanem vidéken, a falu nyugalmában. Ezért most gőzerővel költözködnek, ugyanakkor sok nehézséggel kell szembenéznie.

Tóth Gabi mindig is arról álmodott, hogy vidékre költözik. Fotó: Markovics Gábor

Eljött tehát a pillanat: Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor megvitatták a helyzetüket, és úgy döntöttek, hogy vidékre költöznek, mégpedig a Dunakanyarba. Meg is vették a házukat, most pedig gőzerővel zajlanak a felújítások. Ez azonban egy kisgyerek mellett nem is olyan könnyű, Tóth Gabi pedig a Család.hu-n vezett blogján arról számolt be, hogy mennyire nehéz benne tartania lelket.

Mostanra nagyon elfáradt szegénykém és bevallom, mi is. Viszonylag ugyan jól tud aludni idegen helyen, mégis az, hogy nem tudjuk tartani az eddigi napi rutint, a megszokott ritmus teljesen felborult, egyre érzékenyebbé teszi és hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem vagyok egyre feszültebb. A végtelenségig próbálom tolerálni a hisztiket, hiszen tudom, hogy neki legalább olyan nehéz, ha nem nehezebb, mint nekünk, de emberből vagyok, nem csak anyából, így bizony már vannak közöttünk csaták.

Arról is beszámolt, hogy az időjárás tovább nehezítette a dolgukat, így még nehezebb volt haladni. Ráadásul lassabban haladtak amiatt is, mert mindig kellett egy olyan felnőtt, aki nem a felújításban segít, hanem a kislánnyal foglalkozik, hogy ne unatkozzon túlságosan.

"Néha azt érzem, hogy megszakad a szívem, mert tudom, hogy nem nagyon érti, mi történik valójában. Igyekszünk elmagyarázni neki, hogy amikor készen lesz, neki lesz a legszebb szobája a földön, de a kis drágám még nem fogja fel, hogy ez pontosan mit jelent. Amikor sír, hogy haza akar menni, akkor hatalmas lelkifurdalásom van és elbizonytalanodom, hogy biztosan jó döntést hoztunk-e, de aztán elmegyünk az építkezésre, kiállok a teraszra és tudom, hogy itt leszünk otthon" - árulta el Tóth Gabi.

Ugyanakkor azt is elárulta, hogy a nehézségek ellenére tisztában van vele, hogy ez a legideálisabb hely, hogy felnevelje a gyermekét. Tudja, hogy a kislánynak is erre a vidéki nyugalomra van szüksége, ugyanakkor az énekesnő is vágyik a békesség után. Kifejezte továbbá háláját rajongóinak is, ugyanis rengeteg biztató üzenetet kapott, ez pedig tartja benne a lelket.