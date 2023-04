Nyári Dia az anyaságról: Az első év pokolian nehéz volt

Nyári Dia az Anyapercek nevű podcsatben mesélt arról Semjén Nórának, hogy tudatos volt számukra a családalapítás. A színésznő elmondta, hogy anyaként ösztönösnek, lazának tartja magát. Ettől függetlenül mégis sokszor félti kisfiát, Zétényt, aki nyáron lesz 5 éves. Dia azt is elmondta, hogy ennek is meg volt a hátránya, mivel ő és a férje is sokáig dolgoznak, és nagyon nehéz volt a rendszert beiktatni a saját életükbe.

"Úgy voltam vele, hogy megszületik egy kisember, majd valamelyest alkalmazkodik hozzánk, mi pedig kielégítjük az ő igényeit"– mesélte a műsorvezetőnek.

Nyári Dia ellenben azt is elmondta, hogy kisfiának főként az első évben arra volt szüksége, hogy minden szinte percre pontosan történjen.

Ennek ellenére kisfia természete sok esetben hasonlít rá. Alkalmanként Zétény is felhívja a figyelmét, hogy ezt pont az édesanyjától tanulta. A színésznő kiemelte, hogy férjével ők is rengeteget tanultak a kicsitől. Dia visszaemlékezett az első három hónap nehézségeire is.

Akkor nagyon borúlátó voltam, Zétény három hónapig sírt, az éreztem, hogy nem tudok rajta segíteni, borzasztó vagyok. (…) Az elején azt éreztem, hogy én hülye, hogy is mentem bele ennyi idősen, ezt egyszerűen nem nekem találták ki

– vallotta be Nyári Dia.

Végül ez a bizonytalan érzés megváltozott benne az évek alatt, és zárkózik el attól, hogy Zéténynek legyen egy kistestvére.

Sokat tanult kisfiától az évek során Fotó: Markovics Gábor



Nem lenne baj, ha lenne egy kistestvére

Nyári Dia azt is elmondta, hogy férjével, Kovács Dániellel igazi csapatmunka számukra a gyereknevelés. A színésznő azt is hozzátette: Dániel jó társ, jó apa, aki nélkül nem menne az élet, és nem kizárt, hogy egy második gyermeket is vállalnak.

"Ha holnap lenne egy kétcsíkos tesztem, azt mondanám: vágjunk bele" – mondta határozottan a színésznő.