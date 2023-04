Nem akárki oldalán tűnt fel a várandós Hosszú Katinka – Fotó

A háromszoros olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka karrierjét bemutató dokumentumfilm tavaly májusban került a mozikba, a produkció tévépremierjére pedig hamarosan a Dunán kerül majd sor. Ennek apropóján Hosszú Katinka a Duna Almárium című műsorának vendégeként a film kulisszatitkairól, valamint az első fontos anyai döntéséről is beszélt. Ekkor válaszolta meg a sokakat foglalkoztató kérdést, miszerint csak akkor lesz úszó a babája, ha az szeretne lenni.

Hosszú Katinka

Az úszónő az MTVA székházában két igazi hírességgel is találkozott (Süsüvel és a Tévémacival), egyikükkel közös fotót is készített. Katinka egyébként csak úgy sugárzik a boldogságtól, igazán jól áll neki a várandósság. A kép tanulsága szerint, Katinka hiába húzott bő ruhát, növekvő pocakja így is kidomborodott.

„Találkoztam ma Süsüvel! A kedvencem volt gyerekkoromban. Nektek melyik mese volt a nagy kedvenc? ” – írta legfrissebb fotói mellé a várandós Hosszú Katinka.