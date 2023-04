"Akkor lesz belőle úszó, ha..." - Hosszú Katinka a születendő gyermekéről beszélt

A várandós élsportoló, Hosszú Katinka a Duna Almárium című műsorának vendégeként a film kulisszatitkairól, valamint az első fontos anyai döntéséről is beszélt.

Hosszú Katinka Fotó: Csöndör Kinga

A nemzetközi sportéletben csak Iron Lady néven emlegetett Hosszú Katinka bámulatos sportkarriert futott be: háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincnégyszeres Európa-bajnok. Az első versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban. Két éven át kutatta sikere titkát a világklasszis úszóról szóló első életrajzi filmet készítő stáb. A dokumentumfilmben nemcsak mint olimpikont, hanem mint a céljaiért küzdő, elszánt, fiatal nőt is megmutatják. Amerikába, Európába, a Közel- és Távol-Keletre is elkísérték, és bár sportolóként hozzászokott már a kamerákhoz, a filmforgatás időszaka különleges, kitüntetett pillanat volt Hosszú Katinka életében – minderről a Duna Almárium című műsorában mesélt.

„Amikor megkaptam a felkérést, sokáig hezitáltam, hogy elvállaljam-e, mert nem voltam benne biztos, hogy egy olimpiai felkészülési időszak feszített tempójába belefér majd. A nap 24 óráját katonás beosztással éltem, nem szerettem volna, ha ezt bármi megzavarja. Azonban az eredmények valójában akkor érnek igazán valamit, ha mások is tudnak hozzá kapcsolódni. A jövő sportolóit szerettem volna inspirálni, ezért bólintottam rá végül a filmre” – kezdte Hosszú Katinka a Duna műsorában, aki a koronavírus-járvány miatt a tervezett egy év helyett végül kettőt töltött a dokumentumfilmes csapattal. Sikerei ellenére azonban most egész másfajta szerepre készül, hiszen hamarosan anyai örömök elé néz.

„Sokan megkérdezik, hogy viszem-e majd őt is az uszodába. Úgy gondolom, hogy megtanulni úszni, alapvető, de csak akkor lesz belőle úszó, ha ő az szeretne lenni. Hiszem, hogy ha egy hivatást magas szinten szeretnénk űzni, ahhoz a teljes szívünkkel kell szeretni azt” – tette hozzá az olimpiai bajnok úszó, akinek Katinka című filmjét május 7-én láthatják a Duna nézői.

Katinka – országos tévépremier: május 7-én, 21 órától a Dunán.