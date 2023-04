Szem nem marad szárazon: Puskás-Dallos Peti ilyen romantikus meglepetéssel készült várandós szerelmének - Videó

Ahogy arról mi is beszámolt, első gyermekét várja a Puskás-Dallos házaspár, akihez azóta is özönlenek a gratulációk.

A Puskás-Dallos házaspár nem is lehetne ennél boldogabb Fotó: Móricz István

Miután Peti elég aktív a TikTokon rajongóik sok mindenről onnan is értesülhetnek, így legutóbb például azt tudhattuk meg, hogy az énekes meglepetésből elvitte Szigligetre várandós feleségét, ahol együtt pihentek, kirándultak és jókat ettek. A kiruccanásról Peti még egy irtó cuki videót is összedobott, amit követői közül sokan meg is könnyeztek.

A videóból amellett, hogy mennyire szeretik egymást az is kiderül, hogy Puskás-Dallos Bogit a születésnapja alkalmából lepte meg férje.