Hosszú Katinka várandósan sem áll le: edzőteremből jelentkezett be az Iron Lady

Ahogy arról már mi is beszámoltunk: Hosszú Katinka nemrég véget vetett a találgatásoknak, és végre bejelentette, hogy első gyermekével várandós.

Hosszú Katinka a várandóssága alatt sem hagy fel az edzéssel – Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Az háromszoros olimpiai bajnok úszó azóta már több fotót is megosztott, köztük egy olyat, amelyen fürdőruhában mutatta meg terhes pocakját. Most pedig egy washingtoni edzőteremből jelentkezett be, ugyanis az Iron Lady várandóssága alatt sem hagy fel az edzéssel, sőt még a babyt is edzi.

Az Iron Lady Iron Babyt edz

– írta Katinka angolul az Instagram-oldalán megosztott fotóhoz.