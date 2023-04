Döntött a palota: kitiltották Harryt és Meghant III. Károly koronázásáról

Mint arról márt írtunk, III. Károly király koronázásával kapcsolatban nagyon sok még a kérdőjel, illetve több konfliktus is kirobbanhat evvel kapcsolatban. A király például kiemelt szerepet szeretne adni a trónörökösnek, a kis György hercegnek, ugyanakkor Katalinék még túl fiatalnak gondolják a kisfiút az ilyesféle nagy szereplésekhez. Amiatt azonban valóságos botrány tört ki, hogy mi lesz Harry és Meghan szerepe a koronázáson.

Harry és Meghan nagyon csalódottak lesznek. Fotó: YouTube

Harry herceg és Meghan az egész világot sokkolta, amikor bejelentették, hogy szakítanak a palotával, és Kanadába költöznek. A fiatalabbik herceg azt a döntést hozta, hogy önállóan, a palotától függetlenül szeretne megélni, így elhagyta a családját. Sajnos azonban továbbra is a családjából él, ugyanis mióta "független" lett, a családját lejárató interjúkon és könyveken dolgozik. A palota általában nem szokott ezekre a kínos szereplésekre és rágalmazásokra reagálni, most azonban meghozták a kőkemény döntést.

Harry és Meghan mindenképpen ott szerettek volna lenni III. Károly király koronázásán, és azt szerették volna, ha gyermekeik is részt vehetnének az eseményben. A The Sun ugyanakkor megszerezte a hivatalos listát, hogy a koronázáson mely családtagok állhatnak a Buckingham palota erkélyén, és bizony Harryék nincsenek rajta. Érdemes tudni, hogy ezen az erkélyen hagyományosan azok a személyek szoktak állni, akik az uralkodóhoz a legközelebb állnak: akik vagy fontos pozíciót töltenek be, vagy közeli rokonságban állnak vele (ezek sokszor együtt is járnak). Mivel pedig Harry herceg Károly király fia, arra gondolhatnánk, hogy helyet kap az erkélyen, ez azonban nem így történt. Mutatjuk, kik fognak a legelőkelőbb helyen állni a történelmi eseményen.

Az erkélyen fog állni - természetesen - Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint három gyermekük: György, Sarolta és Lajos. Mellettük áll majd Edinburgh új hercege és hercegnéje: Edward és Sophie, valamint jelen lesz Anna hercegnő és férje, Tim admirális. Kent hercege és Alexandra hercegnő is helyet kap, valamint Gloucester hercege és hercegnéje. Emellett a király közvetlen munkatársai is jelen lesznek az erkélyen.