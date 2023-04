Kiderült, milyen szerepet kap György herceg nagyapja koronázásán

Ahogy arról már mi is írtunk, egy ideje ment a tanakodás, hogy a kis György hercegnek milyen szerepe lesz III. Károly koronázási ceremóniáján, most azonban véget értek a találgatások.

Fotó: Matt Porteous

Már hivatalos, hogy Vilmos és Katalin első szülött gyermekének fontos szerepe lesz: három másik fiúval együtt a Pages of Honor, vagyis az uszályivő szerepét fogja majd betölteni. Ez egy elég fontos feladatnak számít, de érthető is, hiszen György herceg jelenleg a második a trónöröklési sorrendben. A People beszámolója szerint az a hagyomány, hogy az uralkodó palástját kamaszok viszik a koronázáson, valamint a parlament megnyitásakor is.

György herceg Károly király uszályát fogja vinni.

Ennek szülei pedig szülei először nem nagyon örültek, ugyanis aggódtak amiatt, hogy túlzott figyelem milyen hatással lesz majd kisfiukra. Az üggyel kapcsolatban most a hercegi pár szóvivője is reagált, és úgy tűnik, hogy már megváltozott a véleményük.

A szülei nagyon izgatottak és örülnek, hogy ő az egyik uszályvivő. Ez olyasmi, amin a szülei sokáig gondolkodtak, és nagyon várják – és biztos vagyok benne, hogy György is

– mondta a szóvivő. Kamilla királyné palástját pedig az unokái és dédunokája fogja vinni.