Harry herceg sorsa vár Györgyre? Katalin és Vilmos tiltakoznak

Mint arról korábban már a Bors is beszámolt, komoly viták alakulhatnak ki Károly koronázásával kapcsolatban. Harry herceg és Meghan Markle ragaszkodik ahhoz, hogy az ő gyerekeiket se hagyják ki az eseményből, és előkelő helyet követelnek maguknak, ennek azonban a palota nem örül. Most azonban kiderült, hogy Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének is problémái vannak a koronázás terveivel, feltételezések szerint ugyanis rivaldafénybe kívánják állítani fiukat, a kis György herceget – közölte a Daily Express.

György herceg még nagyon fiatal, de máris fontos feladata lehet

Sok szakértő annak tudja be Harry herceg botrányait, hogy már egészen kicsi kora óta rivaldafénybe állították, és nem bírta feldolgozni a média kereszttüzét. Talán részben ez is az oka annak, hogy Harry és Meghan hercegné hallani sem akartak arról, hogy a saját gyermekeik a nyilvánosság előtt nőjenek fel, ugyanakkor Vilmos és Katalin is óvatos. Bár a trónörökös gyermekei gyakran feltűnnek hivatalos rendezvényeken, Katalin mindent megtesz annak érdekében, hogy gyerekei viszonylag normális gyerekkorra tegyenek szert. Éppen emiatt aggasztja őket, hogy felreppent a hír, hogy György herceg megkapja az első hivatalos feladatát.

Tom Quinn szakértő szivárogtatta ki azt az információt, miszerint a palotában arról folyik a vita, hogy adjanak-e a kisfiúnak hivatalos szerepet a koronázáson. A palota azt az álláspontot képviseli, hogy Györgynek mindenképpen feladatot kell ellátnia ezen a fontos, történelmi eseményen, a gyerek szülei azonban attól tartanak, hogy ehhez még túl fiatal, és a nagy nyilvánosság túl sok lenne a kisfiúnak.