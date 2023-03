Így még nem láttuk Katalin hercegnét, olcsó holmit választott

Szűk farmerben és körülbelül 3500 forintos fülbevalóban ment szupermarketbe Katalin hercegné. Egyébként nem vásárolni ment, hanem az ügyvezetővel tárgyalt a projektjéről, amely a koragyermekkori neveléssel foglalkozik.

A vállalkozások gyakorlati szerepének megbeszéléséhez a hercegné remekül megtalálta az egyensúlyt a kifinomultság és a lezserség között. Szűk farmere mellé egy Zara blézert választott, ezzel elérve a vagány üzletasszony hatást – írja a hellomagazine.com.

„Egyszerű, de elegáns” – írta egy rajongó az Instagramon, akivel egy másik kommentelő is egyetértett: „Zara vagy Alexander McQueen, ugyanolyan jól néz ki és a szabása tökéletes, mint mindig.” A többi hozzászólónak is tetszett a hercegné választása, aki bármit ölt is magára, remekül fest benne!

„Örömmel jelentem be, hogy a Royal Foundation Centre for Early Childhood egy új és nagyszabású, figyelemfelhívó kampányt indít, amely rávilágít arra, hogy életünk első öt éve milyen komoly jelentőséggel bír a felnőtté válásunk szempontjából” – nyilatkozta még év elején a Shaping Us nevű kampányról a hercegné.