Katus Attila nagy vágya egy család, azt is elárulta, milyen nőt keres – Videó

Ahogy azt mi is megírtuk, Katus Attila márciusban ünnepelte az 50. születésnapját. A kerek évforduló alkalmából szerdán a Mokka vendége volt, az aerobik-világbajnok a műsorban végigvette az elmúlt évtizedek szakmai sikereit és fontosabb magánéleti eseményeit.

Katus Attila igyekszik lassabban élni élete második felében, de ettől még a mozgással nem hagy fel – Fotó: Facebook

Nem titok, hogy a személyi edző számos sikert ért már el az életben, karrierje évtizedek óta töretlen, egy valami azonban mindig is hiányzott neki: egy társ. A bajnok azonban még így is úgy érzi, hogy jelenleg élete legboldogabb időszakát éli. A műsorban elmondta, hogy nagy építkezésbe fogott, nincs ideje unatkozni, ugyanis a ház körüli teendők, illetve munkálatok mellett még edzéseket és táborokat is tart. Emellett pedig igyekszik minél több időt a családjával, köztük elragadó unokahúgaival tölteni.

Az aerobik-világbajnok azonban elhatározta, visszavesz a tempóból, és élete második felét igyekszik sokkal lassabban élni. Ennek megfelelően például igyekszik napi 8 órát aludni és rendszeresen, minden egyes nap mozogni. Azt is elárulta, hogy nagy vágya a családalapítás és a gyermekáldás, sajnos azonban jelenleg nincs nő az életében.

Remélhetőleg egy olyan hölggyel fogok megismerkedni, aki szintén a sportot és az egészséges életmódot is szem előtt tartja. Nem sportladykben gondolkodom, sosem ilyen típusú hölgyeket kerestem. De azért az, hogy valakinek folyamatosan a cigaretta lóg ki a szájából vagy rengeteg alkoholt fogyaszt, és az egészséges életmódra azt mondja, milyen hülyeség…azért az távol esne tőlem

– mondta Katus Attila.