50 éves lett, fogadalmat tett Katus Attila

Már nem akarok senkinek sem megfelelni, még magamnak sem. Kevesebb munkát igyekszem elvállalni. Fizikálisan és mentálisan is aktív tervezek maradni, hogy a következő 50 évben is remekül érezzem magam. Erre napi szinten törekszem a továbbiakban is, de a teljesítmény-orientáltságomat vissza kell fognom. A 100. születésnapom még messze van, de azért is akarok kicsit lelassulni, mert nagyon gyorsan telik az idő