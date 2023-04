Itt van Valkusz Milán válasza a pletykára, miszerint ők is szakítottak barátnőjével

A hétről hétre való felkészülés és folyamatos átalakulások rendkívül kifárasztja és megterheli a versenyzőket. A vasárnapi adás már a döntő, ahová a legjobb négy jutott csak tovább, köztük Valkusz Milán, aki egyedül képviseli a férfiak táborát.

Fotó: Szabolcs László

Milán válasza a pletykákra

A napokban olyan pletykákat lehet olvasni, hogy barátai példáját, Marics Peti és Tóth Andit követve, ők is szakítottak. A Sztárban sztár versenyzői hétről hétre fenomenális átalakulásokat mutattak be a nézőközönségnek, azonban a legutóbbi adásban Milán összeomlott. Amikor Tilla bejelentette, hogy a nézők szavazatainak alapján őt juttatták tovább, ezzel Trap kapitánynak véget ért a verseny, végső elkeseredésében fel is akarta adni a versenyt, megkérte a műsorvezetőt: át szeretné adni a helyét a kiesett versenyzőnek. A szabályok értelmében azonban erre nincsen lehetőség. A pletykák szerint azért omlott össze, és azért nem sikerült olyan jól a produkciója sem, mert gondok vannak a magánéletében.

A pletykák alapja az is, hogy az elmúlt két adás során nem volt ott a barátnője, és nem szurkolt neki a stúdióban. A Bors megkérdezte a Milánt, hogy mi az igazság.

Megvagyunk Petrával, nem szakítottunk

– nyugtatott meg mindenkit.

„Az elmúlt két adásban valóban nem volt a nézőtéren, de ez azért van, mert nem kapunk sok belépőt és mások is kíváncsiak a forgatásra. De szerintem a döntőben már megint ott lesz!”

Fotó: Instagram

Édes Hármas?

Már olyan szóbeszéd is kering, miszerint Marics Peti visszaköltözött abba a lakásba, ahol még a Tóth Andival történt összeköltözés előtt élt. Oda, ahová miután Peti kiköltözött, egyre több időt töltött Valkusz Milán párja, Petra. Ha ez igaz, akkor hármasban laknak majd ott, a két legény és Petra.

Miután összeomlott a Sztárban sztár versenyzője, hétfőn már megrázta magát és teljes erejével a fináléra készül, melyben Gubik Petrával, Schoblocher Barbarával és Oláh Ibolyával küzd majd meg. A döntőben kiderül, hogy ki lesz 2023 legsokoldalúbb előadója. Minden versenyző két-két produkciót mutat majd be, mely közül az egyik egy duett lesz.

Elragadtak az érzelmek múlt vasárnap, de végül nem adtam fel, gőzerővel készülök a döntőre. T. Danny lesz a duettpartnerem én Curtist alakítom mellette. Ez egy nagyon jó kis dal, gizda szerep, szerintem jó lesz, hatalmas bulit csapunk!

– fűzte hozzá Valkusz Milán.