Hűha! Durva dolgokat állítanak Sydney van den Bosch házasságáról

Ismét górcső alá vették Sydney van den Bosch házasságát! A Szerencsekerék csinos háziasszonyáról már több pletyka is szárnyra kapott, miszerint megromolhatott a kapcsolata a férjével, s bár ezeket a híreszteléseket akkor cáfolták, a rajongók egy részét nem sikerült meggyőzniük. Egyeseknek még mindig furcsállják, hogy a házasokról már hónapok óta nem lehetett közös fotókat látni, arról nem is beszélve, hogy a nyilvános rendezvényeken sem mutatkoznak együtt.

Sydney van den Bosch házasságával kapcsolatban még mindig sok pletyka kering az interneten (Fotó: Bors)

A helyzetet tetézi, Sydney legutóbbi kijelentése is, miszerint akár fél évre is elutazna férje nélkül. Nemrég ugyanis egy hajóúton vett részt édesanyjával, ami annyira tetszett neki, hogy akár egy hosszabb kiruccanást is bevállalna, s az sem lenne számára akadály, hogy férje a munkája miatt nem tudná elkísérni.

A férjem még ugye aktív sportoló és őt ide köti a sport. Egyszerűen nem tudjuk azt megoldani, hogy őt 6 hónapra, 2 hétre elvigyem magammal. Ameddig ő aktív sportoló, addig anyukám nagyon szerencsés

- mondta a minap a Mokka műsorában Sydney, aki valószínűleg nem számított arra, hogy kijelentése ekkora port kavar majd.

A kommentelők nem értik

A csinos modell kijelentése valóságos kommentháborút idézett elő, ám többen voltak azok, akik próbálták megfejteni a híresség házasságát. Szerintük ugyanis egy harmonikus kapcsolatban nem utazgat senki a szerelme nélkül, de ha mégis, akkor ezt nem egész évben teszi - írja a Bors.

"Amúgy, ez szerintem gáz. Most, ha aktív sportoló a férjem, tudom, mit vállaltam azzal, de hogy folyamatosan nélküle utazgat… Nyilván egy-egy utazás még oké, de képzelem, mennyire lehet stabil ez a párkapcsolat" – írta le véleményét valaki, míg egy másik hozzászóló Tamás karrierjét firtatta. Szerinte a focista bőven távol lehetne 1-2 hetet legalább, hiszen a harmadosztályban futballozik.

Na, de Tomi a harmadosztályban focizik… Azért nem veszik ennyire komolyan, ahogy ezt Sydney előadja. Télen és nyáron 3-3 hét minimum van. Az meg, hogy a levezetésről és a felkészülésről hiányozna pár-pár napot… Nem lenne belőle probléma. Sydney-t én kedvelem, de nekem furcsa, hogy így előadja, hogy a Tomi aktív sportoló, mintha külföldön játszana…

"Én sajnálom, magányos lehet..." - tette hozzá valaki.